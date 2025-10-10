Об этой встрече в эфире 24 Канала рассказал британский журналист Джон Суини, который тогда работал над расследованием катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17. Он вспомнил, как случайность помогла ему приблизиться к Путину и задать вопрос, который никто другой не решался произнести.

Как британский журналист встретился с Путиным?

Джон Суини описал поездку в Донецк на место падения самолета Boeing 777 рейса MH17, где увидел обломки, вещи пассажиров и чемоданы, что до сих пор лежали среди земли. Эти образы настолько поразили журналиста, что он решил пытаться приблизиться к Путину, чтобы задать вопрос о трагедии.

Я видел женские шляпки, детские вещи и чемоданы на колесиках, которые родители тащили за своими детьми. Когда сейчас вижу такие в аэропортах – у меня наворачиваются слезы,

– вспомнил Суини.

Вернувшись в Лондон, он начал искать возможность попасть на мероприятие, где будет присутствовать Путин. В конце концов узнал, что российский лидер будет открывать музей в Сибири, и отправился туда как журналист.

Катастрофа самолета Boeing 777 рейса MH17

17 июля 2014 года пассажирский самолет Malaysia Airlines рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили над оккупированной частью Донецкой области. На борту находились 298 человек, среди них 80 детей – все погибли. Международная совместная следственная группа (JIT) установила, что самолет поразила ракета комплекса "Бук", привезенная с территории России. В 2022 году суд в Нидерландах признал виновными трех боевиков, связанных с пророссийскими силами, и приговорил их к пожизненному заключению. Россия отрицает свою причастность, хотя расследование подтвердило: именно ее вооружение использовали для атаки. Катастрофа Boeing 777 рейса MH17 стала одним из самых громких преступлений войны на Донбассе, который до сих пор имеет международные юридические последствия.

Какой вопрос журналист задал Путину?

На торжественном открытии музея Суини смог приблизиться к российскому президенту. Несмотря на толпу охраны, он задал вопрос, который прозвучал прямо в эфире кремлевских телеканалов.

Я спросил его об убийствах в Украине и о MH17. Кремлевские телеканалы включили камеры, думая, что вопрос был согласован, но это не так,

– вспомнил Суини.

После этого Путин ответил общими словами об "отказе Киева от диалога с Донбассом". Такая реакция, по мнению журналиста, показала, что Кремль пытается избегать прямых ответов относительно своей роли в войне против Украины. Во время той встречи Джон Суини обратил внимание на манеру поведения Путина.

Он всегда двигается, как маленький вышибала в стрип-клубе,

– рассказал Суини.

Журналист заметил, что даже в момент неожиданного вопроса Путин пытался выглядеть уверенно. Его поведение, говорит Свини, напоминало инстинктивную реакцию человека, который не привык, чтобы ему противоречили или ставили неудобные вопросы.

О страхе и отсутствии свободы слова в России

После встречи с Путиным Джон Суини отметил, что в России любая попытка критики власти может стоить жизни. Он вспомнил истории людей, которые публично высказывались о президенте, и впоследствии становились жертвами преследований или нападений.

Если бы я сказал в России, что Путин коррумпирован или даже просто ошибается, меня бы убили. В этом разница между демократией, где можно свободно говорить, и Россией, где людям не хватает даже воздуха, чтобы дышать,

– отметил журналист.

Суини подчеркнул, что для него этот контраст является главным объяснением того, почему свобода слова остается фундаментом демократии. Именно способность говорить правду без страха, по его мнению, отличает свободные общества от авторитарных.

