Про цю зустріч в ефірі 24 Каналу розповів британський журналіст Джон Свіні, який тоді працював над розслідуванням катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17. Він згадав, як випадковість допомогла йому наблизитися до Путіна та поставити запитання, яке ніхто інший не наважувався вимовити.

Як британський журналіст зустрівся з Путіним?

Джон Свіні описав поїздку до Донецька на місце падіння літака Boeing 777 рейсу MH17, де побачив уламки, речі пасажирів і валізи, що досі лежали серед землі. Ці образи настільки вразили журналіста, що він вирішив намагатися наблизитися до Путіна, щоб поставити запитання про трагедію.

Я бачив жіночі капелюшки, дитячі речі й валізи на колесиках, які батьки тягли за своїми дітьми. Коли зараз бачу такі в аеропортах – у мене навертаються сльози,

– пригадав Свіні.

Повернувшись до Лондона, він почав шукати можливість потрапити на захід, де буде присутній Путін. Зрештою дізнався, що російський лідер відкриватиме музей у Сибіру, й вирушив туди як журналіст.

Катастрофа літака Boeing 777 рейсу MH17

17 липня 2014 року пасажирський літак Malaysia Airlines рейсу MH17, що летів із Амстердама до Куала-Лумпура, збили над окупованою частиною Донеччини. На борту перебували 298 людей, серед них 80 дітей – усі загинули. Міжнародна спільна слідча група (JIT) встановила, що літак уразила ракета комплексу "Бук", привезена з території Росії. У 2022 році суд у Нідерландах визнав винними трьох бойовиків, пов'язаних із проросійськими силами, і засудив їх до довічного ув'язнення. Росія заперечує свою причетність, хоча розслідування підтвердило: саме її озброєння використали для атаки. Катастрофа Boeing 777 рейсу MH17 стала одним із найгучніших злочинів війни на Донбасі, який і досі має міжнародні юридичні наслідки.

Яке питання журналіст поставив Путіну?

На урочистому відкритті музею Свіні зміг наблизитися до російського президента. Попри натовп охорони, він поставив запитання, яке пролунало просто в ефірі кремлівських телеканалів.

Я запитав його про вбивства в Україні та про MH17. Кремлівські телеканали ввімкнули камери, думаючи, що питання було узгоджене, але це не так,

– згадав Свіні.

Після цього Путін відповів загальними словами про "відмову Києва від діалогу з Донбасом". Така реакція, на думку журналіста, показала, що Кремль намагається уникати прямих відповідей щодо своєї ролі у війні проти України. Під час тієї зустрічі Джон Свіні звернув увагу на манеру поведінки Путіна.

Він завжди рухається, як маленький вишибала в стрип-клубі,

– розповів Свіні.

Журналіст зауважив, що навіть у момент несподіваного запитання Путін намагався виглядати впевнено. Його поведінка, каже Свіні, нагадувала інстинктивну реакцію людини, яка не звикла, щоб їй суперечили чи ставили незручні питання.

Про страх і відсутність свободи слова в Росії

Після зустрічі з Путіним Джон Свіні наголосив, що у Росії будь-яка спроба критики влади може коштувати життя. Він пригадав історії людей, які публічно висловлювалися про президента, і згодом ставали жертвами переслідувань або нападів.

Якби я сказав у Росії, що Путін корумпований або навіть просто помиляється, мене б убили. У цьому різниця між демократією, де можна вільно говорити, і Росією, де людям бракує навіть повітря, щоб дихати,

– зазначив журналіст.

Свіні підкреслив, що для нього цей контраст є головним поясненням того, чому свобода слова залишається фундаментом демократії. Саме здатність говорити правду без страху, на його думку, відрізняє вільні суспільства від авторитарних.

