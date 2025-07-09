Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

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Рішення суду

Журналісти повідомили, що найвищий правозахисний суд Європи у середу виніс два рішення проти Росії:

Суд визнав, що Росія порушила міжнародне право під час збройного конфлікту в Україні . Це – перше рішення міжнародного суду, яке прямо покладає відповідальність на Москву за порушення прав людини після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

. Це – перше рішення міжнародного суду, яке прямо покладає відповідальність на Москву за порушення прав людини після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Суд також визнав Росію відповідальною за збиття рейсу MH17. Це стало першим випадком, коли міжнародний суд прямо назвав Москву винною у трагедії 2014 року на Донеччині, яка забрала життя 298 людей.

Відповідне рішення суду оголосили 9 липня. Своєю чергою, Росія була відсутня під час події, як і на попередніх засіданнях.

Судді ЄСПЛ у Страсбурзі розглядають чотири справи, подані Україною та Нідерландами проти Росії. Вони стосуються, зокрема збиття рейсу Malaysia Airlines, викрадення українських дітей та інших злочинів, скоєних під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, що 17 липня 2024 року Boeing 777, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий ракетою комплексу "Бук" російського виробництва, яку випустили з території, підконтрольної проросійським бойовикам на сході України. Загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу, з них 196 – громадяни Нідерландів.

Росія була виключена з Ради через повномасштабне вторгнення в Україну, але суд досі має право розглядати справи, які стосуються подій до її виключення.