Про це пише 24 Канал із посиланням на Sun Sentinel.

Дивіться також Удар на 5 мільярдів доларів: Boeing знову затримує проєкт 777X

Що відомо про аварію літака в США?

За словами офіційних осіб, аварія сталася під час зльоту з аеропорту в Луїсвіллі у вівторок, 4 листопада. Федеральне управління авіації (FAA) повідомило, що літак зазнав аварії приблизно о 17:15 за місцевим часом. Він мав здійснити рейс до Гонолулу після вильоту з Міжнародного аеропорту імені Мухаммеда Алі в Луїсвіллі.

Над місцем аварії здійнявся стовп диму: дивіться відео

Авіакатастрофи зазнав літак McDonnell Douglas MD-11, що належить компанії UPS та був виготовлений у 1991 році.

Поліція отримала повідомлення про авіакатастрофу поблизу аеропорту Луїсвілля. За даними Департаменту поліції Луїсвілла, унаслідок аварії є постраждалі. У соціальних мережах поділилися кадрами з великим стовпом чорного диму, що здіймається в небо.

Наслідки авіакатастрофи в США: дивіться відео

Поліція Луїсвілла повідомила, що на місці події виникла пожежа та є уламки літака, і закликала людей триматися подалі від району катастрофи. Водночас місцева Служба надзвичайних ситуацій оголосила розпорядження залишатися вдома для всіх районів на північ від аеропорту до річки Огайо.

Губернатор штату Кентуккі Енді Бешир пояснив, що рятувальники працюють на місці. Більше інформації нададуть, коли вона з'явиться.

Якою була авіакатастрофа у Вашингтоні?