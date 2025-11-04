Візит відбувся незадовго після Дня поминання померлих, коли Католицька церква зазвичай молиться за упокій душ. Про це пише 24 Канал з посиланням на Vatican News.
Зазначається, що Папа Лев XIV кілька хвилин молився біля гробниці в крипті базиліки, де Папу Франциска було поховано після його смерті.
Папа Лев XIV молиться біля гробниці / Vatican News
Що відомо про базиліку Санта‑Марія‑Маджоре?
На офіційному сайті базиліки Санта‑Марія‑Маджоре повідомляють, що це одна з чотирьох великих папських базилік Риму, яка відіграла важливу історичну роль у вшануванні Пресвятої Діви Марії. Для Папи Франциска це місце було дуже важливим.
Лев XIV біля гробниці покійного Франциска / Vatican News
Згідно з офіційною інформацією, він регулярно відвідував її перед і після своїх міжнародних поїздок, молячись перед образом Salus Populi Romani – "Захисниці римського народу".
Папа Лев XIV молиться перед іконою Salus Populi Romani / Vatican News
Поховання Папи Франциска: що відомо?
26 квітня у Ватикані відбувся похорон Папи Римського Франциска, який помер кількома днями раніше. На прощання приїжджали лідери іноземних держав, а також сотні тисяч вірян.
Папу Франциска поховали у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Ще три року тому у заповіті він зазначив, що хоче бути похований у цьому храмі через свою відданість іконі Діви Марії, яка поруч з його гробницею.
Також гробницю Папи Франциска відкрили для відвідувачів. Вона розташована в бічній ніші базиліки біля вівтаря Святого Франциска. На ній міститься лише напис "Франциск" і зображення наперсного хреста покійного понтифіка.