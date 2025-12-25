Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

Що сказав Папа Римський про Україну?

Папа Лев XIV "знову закликав до миру, діалогу та відповідальності, звертаючись до тих регіонів, де насильство та нестабільність продовжують забирати життя невинних людей".

Цікаво, що Україну згадали в переліку "проблемних" країн окремо.

Папа молився за "справедливість, мир і стабільність для Лівану, Палестини, Ізраїлю та Сирії" і закликав до відновлення обіцянки миру, заснованої на праведності. Він особливо звернувся до України, просячи, щоб "замовкли звуки зброї" і щоб усі залучені сторони, за підтримки міжнародної спільноти, знайшли в собі мужність для "щирого, прямого і поважного діалогу",

– цитують понтифіка церковники.

Та у зверненні до вірян слово "Росія" не прозвучало.

Зеленський поговорив зі вселенським патріархом

Як зазначив президент, розмова була дуже теплою.

"Подякував за дуже щире привітання для українців із Різдвом, за підтримку нашого захисту життя, наших дипломатичних зусиль. На жаль, навіть у Святвечір і Різдвяну ніч російська армія не припиняла своїх жорстоких ударів по Україні, по енергетиці, по наших людях. У багатьох наших містах і селах діють графіки відключень світла", – розповів Зеленський.

Він підкреслив: доки говорив із патріархом, медики і рятувальники допомагали пораненим у Чернігові, де безпілотник влучив у будинок.

Також лідер держави продовжив тези зі свого різдвяного звернення, що росіяни не мають нічого спільного із християнством.

На жаль, ми маємо справу з варварами, які, зрештою, і в Бога не вірять. Саме такою Росія стала, і ще й зовсім цього не соромиться. Навпаки, свою жагу до вбивств вони там, у Росії, намагаються зробити основою національної гордості. Будемо протидіяти російській війні та агресії так, як тільки можливо, захищаючи наше життя, життя українців та всіх людей, які страждають від того, що досі війна триває,

– сказав Зеленський.

