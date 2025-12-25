Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

Что сказал Папа Римский об Украине?

Папа Лев XIV "снова призвал к миру, диалогу и ответственности, обращаясь к тем регионам, где насилие и нестабильность продолжают уносить жизни невинных людей".

Интересно, что Украину упомянули в перечне "проблемных" стран отдельно.

Папа молился за "справедливость, мир и стабильность для Ливана, Палестины, Израиля и Сирии" и призвал к восстановлению обещания мира, основанного на праведности. Он особенно обратился к Украине, прося, чтобы "замолчали звуки оружия" и чтобы все вовлеченные стороны, при поддержке международного сообщества, нашли в себе мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога",

– цитируют понтифика церковники.

Но в обращении к верующим слово "Россия" не прозвучало.

Зеленский поговорил со вселенским патриархом

Как отметил президент, разговор был очень теплым.

"Поблагодарил за очень искреннее поздравление для украинцев с Рождеством, за поддержку нашей защиты жизни, наших дипломатических усилий. К сожалению, даже в Сочельник и Рождественскую ночь российская армия не прекращала своих жестоких ударов по Украине, по энергетике, по нашим людям. Во многих наших городах и селах действуют графики отключений света", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул: пока говорил с патриархом, медики и спасатели помогали раненым в Чернигове, где беспилотник попал в дом.

Также лидер государства продолжил тезисы из своего рождественского обращения, что россияне не имеют ничего общего с христианством.

К сожалению, мы имеем дело с варварами, которые, в конце концов, и в Бога не верят. Именно такой Россия стала, и еще и совсем этого не стесняется. Наоборот, свою жажду к убийствам они там, в России, пытаются сделать основой национальной гордости. Будем противодействовать российской войне и агрессии так, как только возможно, защищая нашу жизнь, жизнь украинцев и всех людей, которые страдают от того, что до сих пор война продолжается,

– сказал Зеленский.

