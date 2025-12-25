Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Что известно о взрывах в Новошахтинске?
Днем 25 декабря в российских пабликах сообщили, что в Новошахтинске было громко, а потом "что-то вспыхнуло". Пишут, что после ракетной опасности вспыхнул пожар.
Впоследствии в телеграм-каналах информировали, что после прилета пылает Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.
"Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") атакован и горит в Новошахтинске Ростовской области", – сообщает телеграм-канал ASTRA.
OSINT-анализ также подтверждает поражение предприятия.
Паблики распространяют видео последствий атаки. На кадрах заметно, как в небо поднимается густой черный дым. На видео также можно слышать глухие взрывы на фоне.
В России сообщают о поражении Новошахтинского завода: смотрите видео
Добавим, что российские мониторинговые паблики перед этим писали о движении Storm Shadows на Новошахтинск из так называемой "ЛНР".
Вскоре губернатор Ростовской области заявил, что "в результате воздушной атаки произошли взрывы на территории Новошахтинска, по предварительной информации погибших и пострадавших нет". По его словам, службы экстренного реагирования находятся на месте и тушат возгорание.
Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") – крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Ростовской области. Завод специализируется на переработке нефти и выпуске нефтепродуктов, включая мазут, печное, судовое и дизельное топливо. Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России.
Ночью 25 декабря в порту Темрюка Краснодарского края из-за атаки дронов произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Впоследствии источники 24 Канала сообщили, что дальнобойные дроны СБУ ударили по объектам нефтегазового сектора России. Под атаками оказались морской порт Темрюк и Оренбургский газоперерабатывающий завод.
В ночь на 23 декабря дроны атаковали химзавод "Ставролен" в городе Буденновск, Ставропольского края. Над городом была слышна серия громких взрывов.
Ночью 24 декабря Силы обороны Украины ударили по нескольким вражеским объектам. В городе Ефремов Тульской области России поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука"