Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно о взрывах в Новошахтинске?

Днем 25 декабря в российских пабликах сообщили, что в Новошахтинске было громко, а потом "что-то вспыхнуло". Пишут, что после ракетной опасности вспыхнул пожар.

Впоследствии в телеграм-каналах информировали, что после прилета пылает Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

"Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") атакован и горит в Новошахтинске Ростовской области", – сообщает телеграм-канал ASTRA.

OSINT-анализ также подтверждает поражение предприятия.

Паблики распространяют видео последствий атаки. На кадрах заметно, как в небо поднимается густой черный дым. На видео также можно слышать глухие взрывы на фоне.

В России сообщают о поражении Новошахтинского завода: смотрите видео

Добавим, что российские мониторинговые паблики перед этим писали о движении Storm Shadows на Новошахтинск из так называемой "ЛНР".

Вскоре губернатор Ростовской области заявил, что "в результате воздушной атаки произошли взрывы на территории Новошахтинска, по предварительной информации погибших и пострадавших нет". По его словам, службы экстренного реагирования находятся на месте и тушат возгорание.

Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") – крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Ростовской области. Завод специализируется на переработке нефти и выпуске нефтепродуктов, включая мазут, печное, судовое и дизельное топливо. Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России.

Взрывы в России: последние новости