Що відбувається на похоронах понтифіка, хто з іноземних очільників приїхав до Ватикану, а також де ховатимуть Франциска – читайте у хронології 24 Каналу.

До теми До 3 років без понтифіка: як довго у Ватикані можуть обирати Папу Римського

Як проходять похорони Папи Римського

11:00, 26 квітня Що відомо про похорони Папи Римського на цей час Похорон Папи Римського Франциска призначено на суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (об 11:00 за Києвом). Прощальна літургія відбудеться на площі Святого Петра у Ватикані, після чого труну з тілом понтифіка перенесуть до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання, як заповів померлий. Сам Франциск у заповіті писав, що хотів скромнішу церемонію, ніж в інших пап, щоб бути ближчим до вірян.

08:45, 26 квітня Зеленський прибув до Риму Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному повідомив, що Володимир Зеленський вже прибув до Риму. Президент України, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою римським Франциском.

08:43, 26 квітня Трамп прибув до Риму До Риму вже прибув президент США Дональд Трамп для участі у церемонії похорон Папи Франциска. Зауважимо, що це перша закордонна поїздка американського лідера після інавгурації.