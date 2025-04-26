Что происходит на похоронах понтифика, кто из иностранных руководителей приехал в Ватикан, а также где будут хоронить Франциска – читайте в хронологии 24 Канала.

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Как проходят похороны Папы Римского

11:00, 26 апреля Что известно о похоронах Папы Римского на данный момент Похороны Папы Римского Франциска назначены на субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (в 11:00 по Киеву). Прощальная литургия состоится на площади Святого Петра в Ватикане, после чего гроб с телом понтифика перенесут в базилику Санта Мария Маджоре для захоронения, как завещал умерший. Сам Франциск в завещании писал, что хотел более скромную церемонию, чем у других пап, чтобы быть ближе к верующим.

08:45, 26 апреля Зеленский прибыл в Рим Спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Общественному сообщил, что Владимир Зеленский уже прибыл в Рим. Президент Украины, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с Папой римским Франциском.

08:43, 26 апреля Трамп прибыл в Рим В Рим уже прибыл президент США Дональд Трамп для участия в церемонии похорон Папы Франциска. Заметим, что это первая зарубежная поездка американского лидера после инаугурации.