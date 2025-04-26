Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian та Vatican News.

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Церемонія поховання Папи Римського завершена

У суботу, 26 квітня, Папу Франциска поховали в простій гробниці в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. Понтифік ще три роки тому в заповіті зазначив, що хоче бути похований у цьому храмі через свою відданість іконі Діви Марії. Вона знаходиться поруч з його гробницею.

На кадрах, які опублікувала пресслужба Святого Престолу, видно, як кардинали позначають дерев’яну та цинкову труну Папи Франциска печатками з червоного воску. Кардинал Кевін Фаррелл окропив її святою водою. Після цього понтифіка поклали до гробниці.

Обряд відбувся згідно з приписами Ordo Exsequiarum Romani Pontificis під головуванням кардинала Камерленго в присутності осіб, зазначених у відповідному Повідомленні Управління літургійних церемоній, і родичів померлого Папи, і завершився о 13:30 (14:30 за Київським часом – 24 Канал),

– розповіли у Ватикані.

Папу Франциска поховали в гробниці / Фото Vatican News

Церемонія поховання була приватною, але попрощатися з Папою Франциском від 09:00 змогли близько 400 тисяч людей. Серед них – понад 60 високопосадовців з різних країн.

На похованні також були присутні бідні, безпритульні, ув'язнені люди та мігранти, якими опікувався Папа Франциск. Вони утворили навколо труни коло та віддали шану понтифіку. У час поховання Папи на площі зібралися паломники, які співали Розарій.

Сотні тисяч людей вишикувалися на вулицях, щоб спостерігати, як його труну доставляють із Ватикану до базиліки,

– пише ватиканське видання.

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Зранку 27 квітня віряни зможуть помолитися на гробі Папи Франциска. А ввечері до місця його поховання прийдуть кардинали, щоб відзначити Другу Вечірню Неділю Милосердя.

Святий Престол також повідомив, що гробниця Папи Франциска побудована з каменю з італійського регіону Лігурія, де колись жили його дідусь і бабуся. На ній написали лише одне слово "Франциск" і викарбували копію його нагрудного хреста. Гробниця Папи Римського розташована біля вівтаря святого Франциска та не має яскравих прикрас, що відображає скромний дух Папи.