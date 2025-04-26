Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и Vatican News.

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Церемония погребения Папы Римского завершена

В субботу, 26 апреля, Папу Франциска похоронили в простой гробнице в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик еще три года назад в завещании отметил, что хочет быть похоронен в этом храме из-за своей преданности иконе Девы Марии. Она находится рядом с его гробницей.

На кадрах, которые опубликовала пресс-служба Святого Престола, видно, как кардиналы обозначают деревянный и цинковый гроб Папы Франциска печатями из красного воска. Кардинал Кевин Фаррелл окропил его святой водой. После этого понтифика положили в гробницу.

Обряд состоялся согласно предписаниям Ordo Exsequiarum Romani Pontificis под председательством кардинала Камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем сообщении Управления литургических церемоний, и родственников умершего Папы, и завершился в 13:30 (14:30 по Киевскому времени – 24 Канал),

– рассказали в Ватикане.

Папу Франциска похоронили в гробнице / Фото Vatican News

Церемония захоронения была частной, но попрощаться с Папой Франциском с 09:00 смогли около 400 тысяч человек. Среди них – более 60 высокопоставленных чиновников из разных стран.

На погребении также присутствовали бедные, бездомные, заключенные люди и мигранты, которыми занимался Папа Франциск. Они образовали вокруг гроба круг и отдали дань уважения понтифику. Во время захоронения Папы на площади собрались паломники, которые пели Розарий.

Сотни тысяч людей выстроились на улицах, чтобы наблюдать, как его гроб доставляют из Ватикана в базилику,

– пишет ватиканское издание.

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Утром 27 апреля верующие смогут помолиться на гробе Папы Франциска. А вечером к месту его захоронения придут кардиналы, чтобы отметить Вторую Вечернюю Неделю Милосердия.

Святой Престол также сообщил, что гробница Папы Франциска построена из камня из итальянского региона Лигурия, где когда-то жили его дедушка и бабушка. На ней написали лишь одно слово "Франциск" и выгравировали копию его нагрудного креста. Гробница Папы Римского расположена возле алтаря святого Франциска и не имеет ярких украшений, что отражает скромный дух Папы.