Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також У Ватикані відбувається похорон Папи Римського: онлайн-трансляція

Що відомо про церемонію прощання з Папою

За данними Ватикану, понад 250 000 людей вийшли оплакувати смерть Папи Франциска. Віряни заповнили площу Святого Петра, а також вулицю Віа делла Кончіліаціоне та прилеглі бічні вулиці.

ЗМІ повідомляють, що у Римі зараз дуже спекотно. Кілька людей взяли з собою парасолі, щоб сховатися від сонця, а частина пішла з площі на узбіччя у пошуках тіні. Трапляються випадки, коли люди втрачають свідомість.

Після завершення панахиди тіло Папи Римського повезли вулицями, щоб люди мали змогу востаннє побачити труну Франциска перед тим, як його поховають у римській базиліці Святої Марії Великої.

Деякі італійські студенти провели ніч у спальних мішках в одній з сусідніх церков, щоб встигнути зайняти місця ближче до церемонії.

Зауважимо, похоронну службу за понтифіком очолив італійський кардинал Джованні Баттіста Ре. 91-річний експосадовець Ватикану є церемоніальним головою Колегії кардиналів. Джованні Баттіста Ре не входить до конклаву через свій вік, тому не зможе стати новим Папою.