Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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На які жертви йшли люди, що потрапити до Ватикану

У день прощання з Папою Франциском площа Святого Петра у Ватикані з самого ранку наповнилася людьми. Особливо багато тут молоді – дехто з них провів ніч у спальних мішках, щоб встигнути зайняти місця ближче до церемонії.

Група студентів із півдня Італії розповіла виданню, що ночувала в одній із сусідніх церков, аби зранку потрапити до Ватикану.

У виданні зазначають, що спадщина Папи Франциска знайшла відгук навіть серед тих, хто не є католиком або християнином.

Я не дуже релігійна людина, але він, здається, був такою скромною людиною, яка дбала про бідних і насправді жила згідно з християнськими переконаннями,

– сказала одна з учасниць церемонії в коментарі виданню.

Вона додала, що Папа Франциск уникав розкоші й просив про скромний похорон.