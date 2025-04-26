Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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На які жертви йшли люди, що потрапити до Ватикану
У день прощання з Папою Франциском площа Святого Петра у Ватикані з самого ранку наповнилася людьми. Особливо багато тут молоді – дехто з них провів ніч у спальних мішках, щоб встигнути зайняти місця ближче до церемонії.
Група студентів із півдня Італії розповіла виданню, що ночувала в одній із сусідніх церков, аби зранку потрапити до Ватикану.
У виданні зазначають, що спадщина Папи Франциска знайшла відгук навіть серед тих, хто не є католиком або християнином.
Я не дуже релігійна людина, але він, здається, був такою скромною людиною, яка дбала про бідних і насправді жила згідно з християнськими переконаннями,
– сказала одна з учасниць церемонії в коментарі виданню.
Вона додала, що Папа Франциск уникав розкоші й просив про скромний похорон.