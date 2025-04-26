Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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На какие жертвы шли люди, что попасть в Ватикан

В день прощания с Папой Франциском площадь Святого Петра в Ватикане с самого утра наполнилась людьми. Особенно много здесь молодежи – некоторые из них провели ночь в спальных мешках, чтобы успеть занять места ближе к церемонии.

Группа студентов с юга Италии рассказала изданию, что ночевала в одной из соседних церквей, чтобы утром попасть в Ватикан.

В издании отмечают, что наследие Папы Франциска нашло отклик даже среди тех, кто не является католиком или христианином.

Я не очень религиозный человек, но он, кажется, был таким скромным человеком, который заботился о бедных и на самом деле жил согласно христианским убеждениям,

– сказала одна из участниц церемонии в комментарии изданию.

Она добавила, что Папа Франциск избегал роскоши и просил о скромных похоронах.