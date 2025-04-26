Сама церемония будет проходить в более скромном формате, так, как и желал понтифик перед своей смертью, передает 24 Канал.

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Где смотреть онлайн-трансляцию похорон Папы Римского

Похороны Папы Римского началась в субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (11:00 по киевскому) в Ватикане. Церемония погребения Франциска проходит на открытом воздухе перед базиликой Святого Петра.

Службу возглавил декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. В конце отпевания Ре произнесет завершающую молитву, и тело из Ватикана будет перенесено в Санта-Мария-Маджоре в Риме для захоронения.

Похороны Папы Римского: смотрите онлайн-трансляцию

Стоит отметить, что еще в своем завещании Папа Франциск распорядился, чтобы его похороны проходили менее торжественно, чем обычно, и были более похожи на прощание с обычным христианином.

Он также отказался от торжественной церемонии запечатывания гроба и от традиции класть туда отчеканенные во время его понтификата монеты.

Понтифик выбрал для процессии простой деревянный гроб, обитый цинком, и попросил похоронить его не в соборе Святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

На прощание с Папой Римским должны прибыть много иностранных делегаций во главе с лидерами стран. В целом ожидается, что процессию посетят сотни тысяч человек.