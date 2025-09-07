За свою діяльність у цифровому світі та новаторський підхід до євангелізації Карло отримав прізвисько "інфлюенсер Бога". Його часто зображують у джинсах, футболці та кросівках – вигляді, який сильно відрізняється від традиційного образу святих. Акутіс здобув популярність серед молоді у всьому світі як "святий, з яким можна себе асоціювати", передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також Папа Римський закликав негайно припинити війну: як відреагували в Україні

Що відомо про Карла Акутіса?

Карло народився в Лондоні у заможній родині. Його батько, Андреа Акутіс, працював у банку, але згодом став головою італійської страхової компанії, і сім'я переїхала до Мілана.

Мати хлопчика каже, що він мав "звичайне" життя – любив спорт, мав гарне почуття гумору, знімав кумедні відео у стилі "Зоряних війн" зі своїми котами й собаками, сам озвучуючи тварин.

Втім, глибока віра Карла проявилась змалку, попри те, що родина не була особливо релігійною. Він витрачав кишенькові гроші на допомогу безхатченкам, заступався за однокласників, яких цькували, і підтримував тих, чиї батьки розлучились.

Через 12 років після смерті тіло Карло було ексгумоване, поміщене у восковий саркофаг, який відтворює його зовнішність, і виставлене в скляній труні в церкві Санта-Марія-Маджоре в Ассізі.

Фрагмент його серця (перикард) був вилучений як реліквія. Його возять світом і виставляють у різних храмах.

Шлях Акутіса до канонізації був надзвичайно швидким. Зазвичай це тривалий і дорогий процес, який може займати століття, і вимагає офіційного визнання щонайменше двох чудес.

Перше чудо – зцілення бразильського хлопчика з вродженою вадою, яка не дозволяла йому нормально їсти. Після молитов матері до Карло, хлопчик одужав.

Друге чудо – зцілення костариканської дівчини після травми голови, яку вона отримала, впавши з велосипеда у Флоренції. Її мати молилась на гробі Карло в Ассізі.

До слова, православна церква України канонізувала Єлисея Плетенецького, архімандрита Києво-Печерської Лаври, визнавши його покровителем для вірян.