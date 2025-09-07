За свою деятельность в цифровом мире и новаторский подход к евангелизации Карло получил прозвище "инфлюенсер Бога". Его часто изображают в джинсах, футболке и кроссовках – виде, который сильно отличается от традиционного образа святых. Акутис получил популярность среди молодежи во всем мире как "святой, с которым можно себя ассоциировать", передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о Карле Акутисе?

Карло родился в Лондоне в богатой семье. Его отец, Андреа Акутис, работал в банке, но впоследствии стал главой итальянской страховой компании, и семья переехала в Милан.

Мать мальчика говорит, что он имел "обычную" жизнь – любил спорт, имел хорошее чувство юмора, снимал забавные видео в стиле "Звездных войн" со своими котами и собаками, сам озвучивая животных.

Впрочем, глубокая вера Карла проявилась с детства, несмотря на то, что семья не была особо религиозной. Он тратил карманные деньги на помощь бездомным, заступался за одноклассников, которых травили, и поддерживал тех, чьи родители развелись.

Через 12 лет после смерти тело Карло было эксгумировано, помещено в восковой саркофаг, воспроизводящий его внешность, и выставлено в стеклянном гробу в церкви Санта-Мария-Маджоре в Ассизи.

Фрагмент его сердца (перикард) был изъят как реликвия. Его возят по миру и выставляют в разных храмах.

Путь Акутиса к канонизации был чрезвычайно быстрым. Обычно это длительный и дорогостоящий процесс, который может занимать столетия, и требует официального признания по меньшей мере двух чудес.

Первое чудо – исцеление бразильского мальчика с врожденным пороком, который не позволял ему нормально есть. После молитв матери к Карло, мальчик выздоровел.

Второе чудо – исцеление костариканской девушки после травмы головы, которую она получила, упав с велосипеда во Флоренции. Ее мать молилась на гробе Карло в Ассизи.

