Это первый представитель поколения миллениалов, причислен к лику святых римско-католической церкви. Его называют "инфлюенсером Бога".

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Что известно о Карле Акутисе

Карло Акутис родом из Лондона, он родился в 1991 году в семье итальянцев, которые выехали из Милана в поисках работы. Семья вернулась в Милан, когда парню было 12 лет. Карло начал принимать активное участие в церковной жизни.

Мать подростка рассказала, что с 3 лет ее сын просил посещать церковь. По й словам, когда Карло подрос, он отдавал свои карманные деньги бедным людям, в школе поддерживал тех, кого обижали, развозил еду для бездомных, пишет Corriere della Sera.

Также парень разрабатывал веб-сайты для своего прихода и школы.

"Он занимался благотворительностью – всегда старался помогать бедным, работал волонтером в столовой для нуждающихся", – говорится в статье.

Акутис умер в 2006 году в 15-летнем возрасте от лейкемии.

Канонизация

Парня причисляли к лику блаженных (первый шаг к святости) в 2020 году. Первое чудо, которое ему приписали, – это исцеление ребенка от врожденной болезни "после контакта с одной из футболок Акутиса".

Специальное подразделение католической церкви по изучению чудес, которое называется Медицинский совет Конгрегации по делам святых, также заинтересовалось случаем женщины из Коста-Рики, которая выздоровела после аварии. Отмечают, что 21-летней Валерии Вальверде сделали операцию, девушка находилась в критическом состоянии.

Ее мать пошла молиться за выздоровление дочери к могиле Акутиса. И, как утверждает РКЦ, в тот же день Вальверде начала дышать без аппарата искусственной вентиляции легких и смогла двигать конечностями и говорить. Ее выписали из реанимации через 10 дней.

Заметьте. Последней датой рождения среди канонизированных Папой Франциском 912 человек был 1926 год. Карло Акутис станет первым святым Католической церкви в III тысячелетии.