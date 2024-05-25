Це перший представник покоління міленіалів, зарахований до лику святих римо-католицької церкви. Його називають "інфлюенсером Бога".

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Що відомо про Карла Акутіса

Карло Акутіс родом із Лондона, він народився в 1991 році в родині італійців, які виїхали з Мілана в пошуках роботи. Сім'я повернулася до Мілана, коли хлопцю було 12 років. Карло почав брати активну участь у церковному житті.

Матір підлітка розповіла, що з 3 років її син просив відвідувати церкву. За її словами, коли Карло підріс, він віддавав свої кишенькові гроші бідним людям, у школі підтримував тих, кого ображали, розвозив їжу для бездомних, пише Corriere della Sera.

Також хлопець розробляв вебсайти для своєї парафії та школи.

"Він займався благодійністю – завжди старався допомагати бідним, працював волонтером у їдальні для нужденних", – ідеться у статті.

Акутіс помер у 2006 році у 15-річному віці від лейкемії.

Канонізація

Хлопця зараховували до лику блаженних (перший крок до святості) у 2020 році. Перше диво, яке йому приписали, – це зцілення дитини від вродженої хвороби "після контакту з однією з футболок Акутіса".

Спеціальний підрозділ католицької церкви з вивчення чудес, який називається Медична рада Конгрегації у справах святих, також зацікавився випадком жінки з Коста-Ріки, яка одужала після аварії. Зазначають, що 21-річній Валерії Вальверде зробили операцію, дівчина перебувала в критичному стані.

Її мати пішла молитися за одужання доньки до могили Акутіса. І, як стверджує РКЦ, в той же день Вальверде почала дихати без апарату штучної вентиляції легенів і змогла рухати кінцівками і говорити. Її виписали з реанімації через 10 днів.

Зауважте. Останньою датою народження з-поміж канонізованих Папою Франциском 912 людей був 1926 рік. Карло Акутіс стане першим святим Католицької церкви у ІІІ тисячолітті.