Цікаво, що в наведеному переліку серед порушень людської гідності, поряд з абортами, евтаназією та сурогатним материнством зʼявляються війна, трагедія бідності та драма мігрантів, а також торгівля людьми.
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Над 20-сторінковим документом Найвищий доктринальний офіс Ватикану працював 5 років. У декларації подається перелік "деяких серйозних порушень людської гідності", тобто "все те, що спрямоване проти самого життя, наприклад, всі види вбивств, геноцид, аборт, евтаназія і добровільне самогубство".
Також йдеться про "все те, що порушує цілісність людини, наприклад, калічення, тілесні та моральні тортури, психологічний примус".
Сурогатне материнство та аборти
У декларації аборт назвали "злочином проти життя", до того ж особливо серйозним та гідним осуду.
Щодо сурогатного материнства, то таку процедуру охарактуризували як практику, "яка серйозно порушує гідність жінки і дитини, засновану на матеріальній скруті матері" та наголосили, що дитина завжди є даром і ніколи не може бути предметом контракту. Далі в переліку згадується евтаназія й асистоване самогубство.
Гендерна теорія
У цьому розділі Ватикан очікувано розкритикував усі розмови про гендер і повторив свою відмову від "гендерної теорії" та зміни статі. Аргументом стало те, що "Бог створив чоловіка і жінку біологічно різними, і люди не повинні заграватися у Бога, змінюючи стать".
Війна
Війну в документі називають "трагедією, що заперечує людську гідність" і вказують, що війна завжди є "поразкою людства". Раніше саме такі заяви робив особисто Папа Римський.
Також декларація закликає до боротьби з такими явищами, як "торгівля людськими органами і тканинами, сексуальна експлуатація дітей, рабська праця, включаючи проституцію, незаконний обіг наркотиків і зброї, тероризм і міжнародна організована злочинність". Цікаво, що в цей розділ додали й "примус до аборту", "практику полігамії" та "фемініцид".
Папа Римський і його скандальна заява про війну
- Папа Франциск в одному з нещодавніх інтерв'ю закликав Україну до перемовин, використовуючи фразу "білий прапор". Цей вислів викликав різноманітні реакції серед українців, особливо в соціальних мережах, де багато хто висловив обурення, розцінюючи його як заклик до капітуляції.
- У Ватикані уточнили, що слова понтифіка про "білий прапор" були вжиті в образному сенсі, як заклик до припинення вогню та початку переговорів. Також там пробували виправдались, що переговори не означають капітуляцію, а є проявом мужності та спробою уникнути подальших жертв.
- "Слово переговори – це сміливе слово. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Не соромтеся вести переговори, поки становище не стало ще гіршим", – говорив понтифік.