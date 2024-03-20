У своїй щотижневій аудієнції у Ватикані понтифік згадав жителів "мученицької України і Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни". За його словами, продовження війни – це завжди поразка.

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Ніколи не забуваймо, що війна – це завжди поразка. Ми не можемо рухатися вперед під час війни. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб говорити і вести переговори,

– сказав понтифік.

Папа Римський та скандальна заява про "білий прапор"

8 березня президент Зеленський здійснив візит до Туреччини. Під час пресконференції з Ердоганом, той закликав Україну до мирних переговорів із Росією і сказав, що готовий надати для цього "майданчик".

На тлі цієї зустрічі з'явився коментар Папи Римського у ЗМІ. Понтифік сказав, що Україна заради порятунку людських життів нібито мусить визнати поразку і розпочати переговори з ворогом. Франциск заявив, що, мовляв "підняти білий прапор" – це не прояв слабкості, а прояв сміливості.

Ця заява очікувано викликала обурення у суспільства. Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій дала спільний коментар щодо слів Понтифіка. Як зазначили представники церков, "ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати". Вони додали, що якби України здалася, то злочини Росії повторилися у європейських містах.

Як слова Франциска сприйняли у світі