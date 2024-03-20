В своей еженедельной аудиенции в Ватикане понтифик вспомнил жителей “мученической Украины и Святой Земли, Палестины, Израиля, которые так сильно страдают от ужасов войны”. По его словам, продолжение войны – это всегда поражение.
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Никогда не забывайте, что война – это всегда поражение. Мы не можем двигаться вперед во время войны. Мы должны прилагать все усилия, чтобы говорить и вести переговоры,
– сказал понтифик.
Папа Римский и скандальное заявление о "белом флаге"
8 марта президент Зеленский совершил визит в Турцию. Во время пресс-конференции с Эрдоганом, тот призвал Украину к мирным переговорам с Россией и сказал, что готов предоставить для этого "площадку".
На фоне этой встречи появился комментарий Папы Римского в СМИ. Понтифик сказал, что Украина ради спасения человеческих жизней якобы должна признать поражение и начать переговоры с врагом. Франциск заявил, что, мол "поднять белый флаг" –, это не проявление слабости, а проявление смелости.
Это заявление ожидаемо вызвало возмущение у общества. Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций дал совместный комментарий относительно слов Понтифика. Как отметили представители церквей, "никто и никогда не заставит наш народ капитулировать". Они добавили, что если бы Украина сдалась, то преступления России повторились в европейских городах.
Как слова Франциска восприняли в мире
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на призыв Папы Римского к Украине о том, что ей нужно "поднять белый флаг" и начать переговоры с Москвой. Он отметил, что капитуляция – это не мир, что именно президент России Владимир Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня.
- Депутаты от немецкой правительственной коалиции Мари-Агнес Штрак-Циммерманн от "Свободных демократов" и Катрин Геринг-Экардт от "Зеленых" отметили, что прежде чем украинские жертвы поднимут белый флаг, Папа Римский должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг – символ смерти и сатаны.
- В МИД Польши отметили, что вместо призывов, которые "легализуют право сильного и поощряют его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права", от понтифика ожидались бы сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения "победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве".