В то время как президент Зеленский попросил Папу не заниматься "виртуальным посредничеством" между жертвой и палачом, глава Альянса во время общения с прессой в Брюсселе намекнул, чтобы понтифик оставил свои рассуждения о "мирных переговорах" при себе.

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Такой "мир" нам не нужен

Йенс Столтенберг, не называя прямо имени Папы Римского, заявил, что капитуляция не может считаться миром. Таким образом в НАТО отвергли предложение Франциска о мирных переговорах между Россией и Украиной.

Генсек напомнил, что войну начал Путин, и если бы он хотел, то мог бы закончить ее уже сегодня. В то же время Украина не имеет другого выбора, кроме как противостоять агрессору.

Столтенберг призвал союзников в дальнейшем продолжать военную поддержку Киева.

Следует заметить, что ряд европейских лидеров тоже осудили высказывания Папы Римского. Так, глава МИД Польши Сикорский посоветовал понтифику призвать Путина "набраться мужества и вывести свою армию из Украины". Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил необходимость бороться со злом. А в Бундестаге подчеркнули, что просить Украину сдаться означает согласие с тем, что она будет уничтожена.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил Папе, что у нашего государства флаг – желто-голубого цвета, другой она поднимать не планирует.

Украина будет в НАТО, вопрос – когда

Генеральный секретарь также выразил уверенность, что Украина станет членом Альянса в будущем. Он считает, что сейчас не стоит вопрос, получит ли Киев членство, вопрос лишь в том, когда это произойдет.

По мнению Столтенберга, во время вторжения в Украину Путин допустил стратегическую ошибку. Российский президент хотел предотвратить расширение Альянса, однако этого не произошло.

Теперь он (Путин – 24 канал) получил совершенно противоположный эффект. НАТО усиливает военное присутствие в восточной части нашего альянса. Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина как никогда близка к членству в НАТО,

– сказал генсек.

Украинская церковь призвала Папу "исповедаться"

В УГКЦ ответили, что наша страна действительно израненная, истекает кровью, однако украинскому народу даже в голову не приходит сдаться.

Глава УГКЦ посоветовал Папе Римскому и всем, кто не верит в победу Украины, исповедоваться.

Сегодня, 11 марта, обращение по поводу высказывания понтифика опубликовал Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций. Там отметили, что если бы украинцы сдались, преступления в Буче и Ирпене могли повториться в других европейских городах. Там отметили, что "никто и никогда не заставит наш народ капитулировать".

Справка: Напомним, что 8 марта состоялась встреча Зеленского и Эрдогана в Стамбуле. Во время нее турецкий президент предложил выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. Глава нашего государства отверг это предложение, потому что не видит смысл вести диалог с тем, кто пытается тебя уничтожить. После Папа Римский заявил, что Украина должна "проявить смелость и признать поражение" ради спасения человеческих жизней.