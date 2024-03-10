Вчера СМИ распространили заявление Папы Римского, где он призвал Киев к переговорам с Москвой. Мол, во избежание дальнейших жертв Украина должна "поднять белый флаг". Глава УГЦК заверил от имени всего украинского народа, что он не планирует сдаваться.

Смотрите также Россия расконсервировала до 40% танковых резервов, – ISW

"Израненная, но непокоренная"

9 марта Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в храме Святого Юра УГКЦ на Манхэттене в Нью-Йорке помолился за победу Украины и справедливый мир.

Во время своей речи глава УГКЦ заверил, что украинцам даже "в голову не приходит сдаться".

Я вам хочу одно сказать от народа из Украины ... Украина израненная, но непокоренная! ... Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться,

– заявил Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ сказал, что если бы Украина была бы хотя бы частично завоевана, то "распространится граница смерти". Архиепископ напомнил за Бучу, за истинное лицо оккупантов, которые заливают захваченные города кровью.

"Идите к исповеди"

Поэтому, по словам главы Украинской греко-католической церкви всем, кто не верит в способность Украины выстоять, стоит исповедоваться.

Кто из вас не верит в победу Украины – идите к исповеди. Потому что это означает, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу,

– подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Папа Римский снова "забыл" грань между агрессором и жертвой