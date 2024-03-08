Об этом президент Украины заявил во время совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отметим, что 8 марта Владимир Зеленский прибыл в страну с официальным визитом.

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Зеленский о мире

Владимир Зеленский отметил, что урегулирование войны должно начаться с формулы, которую предлагает государство, которое защищает свою землю – то есть Украина.

Наши предложения, они сегодня переходят в практическую плоскость. Это сложный путь, к сожалению долгий, но мы хотим справедливый мир,

– отметил президент.

В то же время украинский лидер прокомментировал и вопрос функционирования зернового коридора. Он отметил, что на инаугурационном саммите будет подниматься тема пищевой безопасности. Она связана со свободным судоходством в Черном море – как добавил Зеленский, все заинтересованы в функционировании зернового коридора.

Владимир Зеленский отметил, что Украина работа над тем, чтобы все порты государства работали – не только Одессы. Президент подчеркнул, что идет работа над тем, чтобы Николаев экономически разрастался – чтобы порт города и производства снова начали свою работу.