Оккупанты серьезно активизировали не только использование, но и производство управляемых авиабомб. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", объяснив, что только благодаря этому россияне могут продвигаться.

Советуем посмотреть Россияне продвигаются в Орловке и Тоненьком: как изменилась линия фронта за неделю

Для россиян КАБы – это все

У российской армии, к сожалению, есть возможности усиливать свое превосходство в небе. В частности, появилась информация, что оккупанты начали массово использовать полуторатонные фугасные авиабомбы. Более того, они смогли их модернизировать, чтобы наносить больше вреда украинским укреплениям. Есть информация, что эти бомбы также могут быть более точными.

Есть действительно большая проблема от КАБов, потому что для россиян это единственная возможность провести наступательные действия – взламывать наши укрепрайоны и прорывать наши линии обороны. Если не будет КАБов, то не будет продвижения и даже эффективной обороны,

– объяснил Александр Коваленко.

Даже когда украинские защитники уничтожили Су-34, которые являются основными носителями управляемых авиабомб, россияне хоть уменьшили сброс бомб, однако их не остановили полностью. В конце концов, даже если удастся уничтожить все Су-34, оккупанты начнут использовать другие самолеты для выполнения этих задач.

Без КАБов на поле боя российские военные просто не смогут существовать. Февраль 2024 был рекордным местом по использованию КАБов – оккупанты выпустили около 1500 бомб. А уже за первые десять дней марта применено около 800 КАБов.

"Они только наращивают свой ударный потенциал, несмотря на потери в авиации. Сейчас они видят окно возможностей, пока у нас еще не решили вопрос обеспечения войск артиллерией. Чтобы усилить наступление своих войск, они максимально используют это окно возможностей, чтобы продвинуться", – отметил военный обозреватель.

Для противодействия вражеской тактике необходимы прежде всего:

новые средства ПВО, особенно большого радиуса действия;

авиация;

оперативно-тактические ракетные комплексы;

РЭБ.

Россияне улучшают КАБы: что известно