Окупанти серйозно активізували не лише використання, але й виробництво керованих авіабомб. Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", пояснивши, що лише завдяки цьому росіяни можуть просуватися.
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Для росіян КАБи – це все
У російської армії, на жаль, є можливості посилювати свою перевагу в небі. Зокрема, з'явилася інформація, що окупанти почали масовіше використовувати півторатонні фугасні авіабомби. Щобільше, вони змогли їх модернізувати, аби завдавати більше шкоди українським укріпленням. Є інформація, що ці бомби також можуть бути точнішими.
Є справді велика проблема від КАБів, бо для росіян це єдина можливість провести наступальні дії – зламувати наші укріпрайони та проривати наші лінії оборони. Якщо не буде КАБів, то не буде просування та навіть ефективної оборони,
– пояснив Олександр Коваленко.
Навіть коли українські захисники знищили Су-34, які є основними носіями керованих авіабомб, росіяни хоч зменшили скидання бомб, однак їх не зупинили повністю. Зрештою, навіть якщо вдасться знищити усі Су-34, окупанти почнуть використовувати інші літаки для виконання цих завдань.
Без КАБів на полі бою російські військові просто не зможуть існувати. Лютий 2024 був рекордним місцем за використання КАБів – окупанти випустили близько 1500 бомб. А вже за перші десять днів березня застосовано близько 800 КАБів.
"Вони лише нарощують свій ударний потенціал, попри втрати в авіації. Зараз вони бачать вікно можливостей, допоки в нас ще не розв'язали питання забезпечення військ артилерією. Щоб підсилити наступ своїх військ, вони максимально використовують це вікно можливостей, щоб просунутись", – наголосив військовий оглядач.
Для протидії ворожій тактиці необхідні насамперед:
- нові засоби ППО, особливо великого радіуса дії;
- авіація;
- оперативно-тактичні ракетні комплекси;
- РЕБ.
Росіяни покращують КАБи: що відомо
- Уночі 10 березня російські окупанти атакували Мирноград, що на Донеччині. Спочатку повідомляли про удар ракетами С-300. Проте правоохоронці з'ясували, що росіяни використали покращені авіаційні бомби. Ймовірно, ці бомби мають додаткові функції планування та додаткові силові установки.
- Зауважимо, що напередодні у мережі опублікували фото боєприпасів, якими росіянам обстріляли Україну. На них зафіксували маркування УМБП (універсальний міжвидовий планувальний боєприпас), який виготовлений на базі ФАБ-250. Фактично це боєприпас, авіабомба в якому інтегрована в корпус модуля планування та корекції, також там наявні інерціальна та супутникова системи навігації.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Росія справді планує серійно виробляти вдосконалені авіабомби. Завдяки їм окупанти планують змінити ситуацію на полі бою на свою користь.