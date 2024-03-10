Заявление Папы Римского Франциска, что Украине необходимо иметь “отвагу белого флага” и вести переговоры, раскритиковали в Бундестаге. Свое возмущение выразили депутаты от немецкой правительственной коалиции Мира-Агнес Штрак-Циммерманн от "Свободных демократов" и Катрин Геринг-Экардт от "Зеленых".

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Сначала российские преступники должны снять пиратский флаг

"Прежде чем украинские жертвы поднимут белый флаг, Папа Римский должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг – символ смерти и сатаны", – заявила в интервью газете Funke Mediengruppe Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Также глава комитета по вопросам обороны Бундестага риторически заявила, что Папа Римский почему-то не критиковал патриарха РПЦ Кирилла.

И почему, во имя Бога, он не осуждает словесные подстрекательства к убийству Кирилла, главы Русской православной церкви и бывшего агента КГБ, в отношении украинского народа?

– спросила она.

Штрак-Циммерманн добавила в интервью, что ей стыдно, как католичке, что Папа Римский "воздерживается от этого".

Между тем в интервью RND Катрин Геринг-Экардт подчеркнула, что никто не стремится к миру больше, чем сама Украина. Она добавила, что именно Владимир Путин может поспособствовать достижению мира.

Именно Путин может немедленно прекратить войну и страдания, а не Украина. Тот, кто требует, чтобы Украина просто сдалась, отдает агрессору то, что он незаконно отобрал, и таким образом соглашается на уничтожение Украины,

– подчеркнула она.

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