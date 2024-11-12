Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу ПЦУ Митрополита Епифания. Отмечается, что в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоялась канонизация Елисея Плетенецкого.

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В Украине появился новый святой

Церемонию провел митрополит Винницкий и Барский Симеон, провозгласив его пастырем, боголюбивым монахом и отцом для всего украинского народа.

Торжественный праздник собрал сотни священнослужителей и верующих, а святого Плетенецкого признали покровителем для верующих, которые теперь могут молиться к нему.

Кто такой Елисей Плетенецкий

Елисей Плетенецкий был не только архимандритом Киево-Печерской Лавры, но и активным деятелем, который способствовал развитию православия и образования в Украине.

Он привез в Лавру типографию, выпускавшую книги на староукраинском языке, чем сохранял и популяризировал культурное наследие.

Его деятельность не ограничивалась церковью – он занимался сиротами, помогал старым и немощным, становился для них надежным защитником и источником поддержки.

Более четырех веков назад Елисей Плетенецкий восстановил Свято-Успенский собор, главный храм Лавры.

В начале 17 века его и похоронили здесь, под стенами отреставрированного собора. Когда храм расширяли, могила Плетенецкого оказалась внутри, и до нашего времени сохранилась даже могильная плита.

Кроме типографии, Плетенецкий основал первую в Центральной Украине бумажную фабрику в Радомышле.

Это стало основой для производства бумаги, на которой печатались украинские книги. Благодаря этим усилиям Елисей Плетенецкий вошел в историю не только как святой, но и как культурный просветитель.

Мы восстанавливаем нашу историческую память, чествуя тех, кто способствовал развитию нашей поместной украинской православной церкви,

– подчеркнул во время канонизации митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Освящение афонских икон

По информации ТСН, историческое событие дополнило освящение уникальных икон, привезенных со святой горы Афон. Они созданы афонским иеромонахом Лукой, тем самым мастером, который писал Томос для Украины. Митрополит Епифаний освятил иконы, и уже в тот же день к ним прикладывались верующие, приехавшие на торжества.

Важно отметить, что священники московского патриархата, когда покидали Лавру, забрали предыдущие иконы, которые были меньшего размера и не были созданы афонскими мастерами.

Теперь в соборе установлены новые, афонские иконы в украинских киотах, изготовленных мастерами с Волыни.