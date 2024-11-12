Церковь хорошо охраняется и имеет видеонаблюдение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как российская церковь угрожает национальной безопасности Швеции

Над городком Вестерос теперь возвышается золотой шпиль русской православной церкви. Высокий забор защищает территорию, а знаки указывают на наличие камер наблюдения. За забором есть сторожевой пес.

Спонсоры описывают этот комплекс как обычное место для поклонения, но некоторые критики видят в нем потенциальную угрозу для безопасности Швеции. Церковь расположена неподалеку от стратегически важного аэропорта и объектов инфраструктуры, таких как очистные сооружения и крупные энергетические предприятия.

На фоне многочисленных подозрений в заговорах российских оперативников для нападений на инфраструктуру и ликвидации оппонентов по всей Европе, эксперты советуют шведским властям внимательнее следить за российскими учреждениями в стране. Исследователь Маркус Горанссон отмечает, что церковь может использоваться как наблюдательный пункт за аэропортом Вестерос и местными энергетическими компаниями, особенно во время военных учений.

Российское посольство в Стокгольме не прокомментировало эту ситуацию, так же как и представители церкви, которые ранее отрицали любую связь с российскими спецслужбами.

Как Россия находит новые пути для шпионажа

После вторжения России в Украину в 2022 году европейские страны выслали сотни сотрудников российских посольств. Однако, даже через два года Москва продолжает находить пути для укрытия своих агентов за рубежом.

Обратите внимание! В апреле Великобритания подозревала, что Россия может быть причастна к поджогу на складе, а в июле российские агенты якобы планировали нападение на руководителя немецкой компании Rheinmetall, которая поставляет оружие Украине.

Русская православная церковь, как представляется, стала одним из возможных каналов для шпионажа. В Чехии некоторые законодатели призывают расследовать деятельность русской церкви, а Швеция прекратило финансирование религиозной группы после консультации с полицией безопасности Säpo. По заявлению Säpo, Русская православная церковь в Швеции имела контакты с агентами российской разведки.

Россияне покупают объекты возле стратегических военных зданий в скандиканских странах. Среди них – два российских бизнесмена, которые купили горнолыжные домики напротив норвежского военного аэропорта в Бардуфосси. Российский бизнесмен также купил недвижимость на берегу моря напротив военно-морской базы Швеции Муско.

Северные страны реагируют на эту угрозу и планируют ужесточить свои законы.