Церква добре охороняється та має відеоспостереження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як російська церква загрожує національній безпеці Швеції

Над містечком Вестерос тепер височіє золотий шпиль російської православної церкви. Високий паркан захищає територію, а знаки вказують на наявність камер спостереження. За парканом є сторожовий пес.

Спонсори описують цей комплекс як звичайне місце для поклоніння, але деякі критики бачать у ньому потенційну загрозу для безпеки Швеції. Церква розташована неподалік від стратегічно важливого аеропорту та об’єктів інфраструктури, таких як очисні споруди та великі енергетичні підприємства.

На тлі численних підозр у змовах російських оперативників для нападів на інфраструктуру та ліквідацій опонентів по всій Європі, експерти радять шведській владі уважніше стежити за російськими установами в країні. Дослідник Маркус Ґоранссон зазначає, що церква може використовуватися як спостережний пункт за аеропортом Вестерос і місцевими енергетичними компаніями, особливо під час військових навчань.

Російське посольство в Стокгольмі не прокоментувало цю ситуацію, так само як і представники церкви, які раніше заперечували будь-який зв’язок із російськими спецслужбами.

Як Росія знаходить нові шляхи для шпіонажу

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році європейські країни вислали сотні співробітників російських посольств. Проте, навіть через два роки Москва продовжує знаходити шляхи для укриття своїх агентів за кордоном.

Зверніть увагу! У квітні Велика Британія підозрювала, що Росія може бути причетна до підпалу на складі, а в липні російські агенти нібито планували напад на керівника німецької компанії Rheinmetall, яка постачає зброю Україні.

Російська православна церква, як видається, стала одним із можливих каналів для шпіонажу. У Чехії деякі законодавці закликають розслідувати діяльність російської церкви, а Швеція припинила фінансування релігійної групи після консультації з поліцією безпеки Säpo. За заявою Säpo, Російська православна церква у Швеції мала контакти з агентами російської розвідки.

Росіяни купують об'єкти біля стратегічних військових будівель у скандинавських країнах. Серед них – два російських бізнесмени, які купили гірськолижні будиночки навпроти норвезького військового аеропорту в Бардуфоссі. Російський бізнесмен також купив нерухомість на березі моря навпроти військово-морської бази Швеції Муско.

Північні країни реагують на цю загрозу і планують посилити свої закони.