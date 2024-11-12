Про це розповідає 24 Канал з посиланням на очільника ПЦУ Митрополита Епіфанія. Зазначається, що у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври відбулася канонізація Єлисея Плетенецького.

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В Україні з'явився новий святий

Церемонію провів митрополит Вінницький та Барський Симеон, проголосивши його пастирем, боголюбивим ченцем і батьком для всього українського народу.

Урочисте свято зібрало сотні священнослужителів і вірян, а святого Плетенецького визнали покровителем для вірян, які тепер можуть молитися до нього.

Хто такий Єлисей Плетенецький

Єлисей Плетенецький був не лише архімандритом Києво-Печерської Лаври, а й активним діячем, який сприяв розвитку православ'я та освіти в Україні.

Він привіз до Лаври друкарню, що випускала книги староукраїнською мовою, чим зберігав і популяризував культурну спадщину.

Його діяльність не обмежувалась церквою – він опікувався сиротами, допомагав старим та немічним, ставав для них надійним захисником і джерелом підтримки.

Більше чотирьох століть тому Єлисей Плетенецький відновив Свято-Успенський собор, головний храм Лаври.

На початку 17 століття його і поховали тут, під стінами відреставрованого собору. Коли храм розширювали, могила Плетенецького опинилася всередині, і до нашого часу збереглася навіть могильна плита.

Крім друкарні, Плетенецький заснував першу в Центральній Україні паперову фабрику в Радомишлі.

Це стало основою для виробництва паперу, на якому друкувались українські книги. Завдяки цим зусиллям Єлисей Плетенецький увійшов в історію не лише як святий, а й як культурний просвітник.

Ми відновлюємо нашу історичну пам'ять, вшановуючи тих, хто сприяв розбудові нашої помісної української православної церкви,

– наголосив під час канонізації митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Освячення афонських ікон

За інформацією ТСН, історичну подію доповнило освячення унікальних ікон, привезених зі святої гори Афон. Вони створені афонським ієромонахом Лукою, тим самим майстром, який писав Томос для України. Митрополит Епіфаній освятив ікони, і вже того ж дня до них прикладалися віруючі, що приїхали на урочистості.

Важливо зазначити, що священники московського патріархату, коли покидали Лавру, забрали попередні ікони, які були меншого розміру та не були створені афонськими майстрами.

Тепер у соборі встановлені нові, афонські ікони в українських кіотах, виготовлених майстрами з Волині.