Также понтифик отметил необходимость диалога, что приведет к миру. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vatican News.
С каким призывом обратился Папа Римский?
Папа Римский Лев XIV во время молитвы в воскресенье, 31 августа, призвал остановить войну в Украине. Он помолился за жертв массированных российских обстрелов и выразил близость всем пострадавшим.
Лев XIV отметил, что "голос оружия должен замолчать", вместо этого должен возвыситься голос братства и справедливости.
Решительно повторяю свой призыв к немедленному прекращению огня и серьезному привлечению к диалогу. Пришло время, чтобы ответственные лица отказались от логики оружия и выбрали путь переговоров и мира при поддержке международного сообщества,
– настоял он.
Как отреагировали в Украине на призыв к миру?
Призыв прокомментировали украинские чиновники. Так, министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Папу за внимание к страданиям украинцев и призвал мир усилить давление на Россию.
Мы благодарны Его Святейшеству за его постоянное внимание к народу Украины и его страданиям. Мы присоединяемся к Папе Римскому в призыве к немедленному прекращению огня и содержательной дипломатии,
– написал глава МИД Украины.
Также на заявление отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что слова Его Святейшества – это четкий сигнал миру оказать давление на Москву, которая отказывается завершить войну.
Россия должна прекратить террор и сделать реальные шаги для остановки убийств и начать переговоры,
– отреагировал Ермак.
Кроме того, на призывы понтифика к миру ответил и Президент Украины Владимир Зеленский.
Мы полностью разделяем призыв Его Святейшества к немедленному прекращению огня и настоятельно призываем Россию принять реальные меры для прекращения убийств и обеспечения возможности для дипломатии,
– говорится в сообщении.
Последние заявления о мирных переговорах
Соединенные Штаты пригрозили Кремлю новыми санкциями, если Россия не пойдет на реальные шаги по мирному урегулированию войны против Украины.
Представители окружения Дональда Трампа обвиняют отдельные европейские страны в том, что они подталкивают Киев к выдвижению Москве "нереалистичных требований".
Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова искать мир, но ответственность за отсутствие переговоров переложил на Украину.