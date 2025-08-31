Також понтифік наголосив на необхідності діалогу, що призведе до миру. Про це пише 24 Канал з посиланням на Vatican News.

З яким закликом звернувся Папа Римський?

Папа Римський Лев XIV під час молитви у неділю, 31 серпня, закликав зупинити війну в Україні. Він помолився за жертв масованих російських обстрілів та висловив близькість усім постраждалим.

Лев XIV наголосив, що "голос зброї має замовкнути", натомість має піднестися голос братерства і справедливості.

Рішуче повторюю свій заклик до негайного припинення вогню та серйозного залучення до діалогу. Настав час, щоб відповідальні особи відмовилися від логіки зброї та обрали шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти,

– наполіг він.

Як відреагували в Україні на заклик до миру?

Заклик прокоментували українські високопосадовці. Так, міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Папі за увагу до страждань українців та закликав світ посилити тиск на Росію.

Ми вдячні Його Святості за його постійну увагу до народу України та його страждань. Ми приєднуємося Папи Римського у заклику до негайного припинення вогню та змістовної дипломатії,

– написав очільника МЗС України.

Також на заяву відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він підкреслив, що слова Його Святості – це чіткий сигнал світу чинити тиск на Москву, яка відмовляється завершити війну.

Росія повинна припинити терор і зробити реальні кроки для зупинення вбивств та розпочати перемовини,

– відреагував Єрмак.

Крім того, на заклики понтифіка до миру відповів і Президент України Володимир Зеленський.

Ми повністю поділяємо заклик Його Святості до негайного припинення вогню та наполегливо закликаємо Росію вжити реальних заходів для припинення вбивств та забезпечення можливості для дипломатії,

– йдеться в повідомленні.

