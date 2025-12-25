Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив посол Ватикану в Україні Вісвальдас Кульбокас, передає 24 Канал.
Чому Ватикан не зможе стати майданчиком для переговорів?
За його словами, Ватикан наголошує на важливості міжнародного права та Конституції України і виступає за мирні шляхи вирішення конфлікту. Посол підкреслив, що нині основна робота Святого Престолу зосереджена на гуманітарних аспектах: допомозі цивільним та полоненим.
Кульбокас зазначив, що через принципову позицію Ватикану Росія навряд чи погодиться проводити перемовини на його території. Він додав, що ефективність дипломатії залежить не лише від слів, а й від конкретних ініціатив, людських ресурсів та часу для їх реалізації.
Зверніть увагу! Посол також порівняв підхід Папи Лева з Папою Франциском, зазначивши, що перший більш акцентовано коментує війну в Україні та діє з урахуванням своєї особистої ментальності і характеру, що впливає на дипломатичні процеси.
На думку Кульбокаса, головним завданням зараз є продовження роботи над гуманітарними ініціативами та створення реалістичних планів для майбутніх візитів і зустрічей, які матимуть практичне значення для українців.
Що відомо про можливий візит Папи Римського в Україну?
Папа Римський Лев XIV підтвердив, що план його візиту до Києва готовий, але є труднощі з безпекою. Вперше про свої плани відвідати Україну він розповів Володимиру Зеленському 9 грудня.
Понтифік був би готовий приїхати, якщо будуть конкретні проєкти та плани, які зроблять його візит не лише символічним. Важливою залишається духовна та гуманітарна підтримка для всіх українців, незалежно від їхньої релігії.