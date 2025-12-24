Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як Ватикан реагує на дії Росії?

Росія відкинула ідею "різдвяного припинення вогню", яку пропонували Сполучені Штати як дипломатичний сигнал до початку перемовин.

Натомість країна-агресорка продовжує вести атаки на фронті та завдавати ударів по мирних українських містах.

Серед речей, які викликають у мене великий смуток, це те, що, очевидно, Росія відмовила у проханні про припинення вогню,

– сказав Папа Римський під час зустрічі з журналістами в Кастель-Гандольфо.

Понтифік також звернувся до "людей доброї волі" з проханням поважати Різдво, як день миру.

Можливо, вони нас почують, і в усьому світі буде принаймні 24 години, день миру,

– підсумував він.

Папа Римський може приїхати в Україну