Про це повідомляє The Gurdian.
Як минула зустріч Папи Римського і Марко Рубіо?
Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з Папою Левом XIV і покинув Ватикан.
Також він зустрівся з високопосадовцями Ватикану, включаючи високопоставленого дипломата італійського кардинала П'єтро Паролін.
У заяві Державного департаменту США заявили, що переговори були "дружніми та конструктивними". На зустрічі говорили про "зусилля щодо досягнення міцного миру на Близькому Сході", що і стало причиною розбіжностей між Папою і президентом США Дональдом Трампом.
Зустріч показала “міцні” відносини між США та Ватиканом, додали у дипломатичному відомстві США.
Навіщо Рубіо летів у Ватикан?
Марко Рубіо планував зустрітися з Папою Римським Левом XIV та державним секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном.
Corriere della Sera зауважило, що візит Рубіо має сприяти потеплінню двосторонніх відносин між країнами. Але це складна місія.