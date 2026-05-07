Про це повідомляє The Gurdian.

Як минула зустріч Папи Римського і Марко Рубіо?

Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з Папою Левом XIV і покинув Ватикан.

Також він зустрівся з високопосадовцями Ватикану, включаючи високопоставленого дипломата італійського кардинала П'єтро Паролін.

У заяві Державного департаменту США заявили, що переговори були "дружніми та конструктивними". На зустрічі говорили про "зусилля щодо досягнення міцного миру на Близькому Сході", що і стало причиною розбіжностей між Папою і президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч показала “міцні” відносини між США та Ватиканом, додали у дипломатичному відомстві США.

Навіщо Рубіо летів у Ватикан?