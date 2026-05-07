Об этом сообщает The Gurdian.
Как прошла встреча Папы Римского и Марко Рубио?
Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры с Папой Львом XIV и покинул Ватикан.
Также он встретился с высокопоставленными чиновниками Ватикана, включая высокопоставленного дипломата итальянского кардинала Пьетро Паролина.
В заявлении Государственного департамента США заявили, что переговоры были "дружественными и конструктивными". На встрече говорили об "усилиях по достижению прочного мира на Ближнем Востоке", что и стало причиной разногласий между Папой и президентом США Дональдом Трампом.
Встреча показала “крепкие” отношения между США и Ватиканом, добавили в дипломатическом ведомстве США.
Зачем Рубио летел в Ватикан?
Марко Рубио планировал встретиться с Папой Римским Львом XIV и государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.
Corriere della Sera отметило, что визит Рубио должен способствовать потеплению двусторонних отношений между странами. Но это сложная миссия.