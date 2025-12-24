Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как Ватикан реагирует на действия России?

Россия отвергла идею "рождественского прекращения огня", которую предлагали Соединенные Штаты как дипломатический сигнал к началу переговоров.

Зато страна-агрессор продолжает вести атаки на фронте и наносить удары по мирным украинским городам.

Среди вещей, которые вызывают у меня большую грусть, это то, что, очевидно, Россия отказала в просьбе о прекращении огня,

– сказал Папа Римский во время встречи с журналистами в Кастель-Гандольфо.

Понтифик также обратился к "людям доброй воли" с просьбой уважать Рождество, как день мира.

Возможно, они нас услышат, и во всем мире будет по крайней мере 24 часа, день мира,

– подытожил он.

