Здесь нет меню с показной роскошью. За ним тянется чикагский хот-дог без кетчупа, перуанское севиче и привычка не оставлять еду на тарелке. Очень человеческие детали для человека, которого мир привык видеть в белом наряде на площади Святого Петра.

Что любит есть Папа Лев XIV?

Папа Лев XIV родился в Чикаго, много лет работал в Перу, а теперь живет в Ватикане. Такая биография хорошо заметна даже в его пищевых привычках. До избрания Папой он был Робертом Фрэнсисом Превостом, служил в Перу и стал первым Папой-августинцем.

Именно перуанский период сильно повлиял на его быт и, в частности, на еду, к которой он привык за годы миссионерского труда, информирует Mashed. Лев XIV не имеет образа человека с очень узким меню. Наоборот – его описывают как довольно открытого к разной пище.

Среди блюд, которые он любит – чикагский хот-дог, пиццу, севиче, тушеную козлятину, рыбу, картофель, сыр, кукурузу, мясные блюда, кофе и апельсиновый сок. Чикагская еда для него – не просто кулинарное воспоминание, а часть детства.

По словам его брата, Папе нравится хот-дог в чикагском стиле. Важная деталь – такой хот-дог традиционно не подают с кетчупом, и это его вполне устраивает. Отдельная часть его пищевых привычек связана с католической традицией.

В семье, где он вырос, придерживались обычая есть рыбу в пятницу. Старший брат Луис Превост рассказывал, что в их доме это было привычной практикой, и будущий Папа воспринимал такое меню спокойно.

Какую кухню еще любит папа Лев?

Перуанская кухня, похоже, занимает для него особое место. Лев XIV провел в Перу более 20 лет, поэтому местные блюда стали частью его ежедневного опыта. Во время пребывания в Перу он часто бывал в одном ресторане и имел там свои привычные заказы, информирует Тһе Guardian.

Среди напитков в статье упоминают вино, пиво, кофе и апельсиновый сок.

Бывший работник Андре Цишевски в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung упоминал, что Лев XIV ценит хорошее вино.

Я бы сказал, что на столе скорее появится бокал хорошего вина, чем фанта,

– рассказывает работник.

Во время конклава, до избрания Папой, питание кардиналов было значительно более сдержанным. Современный конклав сохраняет простоту в еде, а в прошлом некоторые блюда даже ограничивали из-за опасений относительно скрытых сообщений или вмешательства в пищу.

Поэтому в пищевых привычках Льва XIV нет показной роскоши. Скорее наоборот – они выглядят как смесь того, что человек привез из дома, перенял в Перу и сохранил через годы служения.

Кто готовит еду для Папы Римского?

В прошлые века кухня Папы Римского выглядела совсем иначе, отмечает Vice. Из-за страха отравления еду могли проверять отдельные люди, а доступ к продуктам был строго контролируемым.

Особенно это касалось эпохи Ренессанса, когда интриги в Ватикане были почти такими же громкими, как войны между государствами. Именно поэтому папский стол когда-то был не только о еде, но и о безопасности. Сегодня все значительно проще, хотя кухня в Ватикане все равно остается закрытой для посторонних.

Во время официальных приемов для Папы могут готовить профессиональные шеф-повара, а меню часто адаптируют под гостей, страну визита или церковные традиции. Но в повседневной жизни это обычно не экзотические деликатесы, а довольно сдержанные блюда – паста, супы, рыба, овощи, хлеб и кофе.

Отдельная деталь, которая многих удивляет – Папа Римский не обязательно ест сам. Часто это совместные трапезы с другими священниками, гостями или работниками резиденции.