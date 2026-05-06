За большой церемонией, каретами и королевским протоколом стоит человек, который на завтрак выбирает не сложный ресторанный сет, а просто мюсли. Что король Чарльз любит есть на завтрак, почему его обед сегодня сводится к половине авокадо и как приготовить дома завтрак в королевском стиле – читайте в материале 24 Канала.
Что на завтрак у короля?
По словам бывшего королевского повара Мервина Уичерли, одним из утренних фаворитов Чарльза является гранола.
Он отмечал, что король очень, очень любит хороший завтрак, все фруктовые компоты и подобные вещи, мюсли,
– поделился шеф пишет The Sun.
Такой выбор хорошо объясняет его приверженность к простым блюдам из качественных продуктов, Отдельное место в рационе короля занимают яйца. В 2020 году Кларенс-хаус даже поделился одним из его любимых рецептов для бранча – запеченными яйцами с сыром. В нем сочетаются яйца, сыр, зелень и несколько дополнительных ингредиентов, которые легко найти на обычной кухне.
Все о любимых блюдах короля
Вместе с королевой Камиллой Чарльз также увлекается садоводством, поэтому на их столе часто появляются продукты с собственной фермы.
Как приготовить домашнюю ?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 стакана овсяных хлопьев;
– 1 стакан орехов и семечек по вкусу;
– 2/3 стакана сухофруктов;
– 25–50 граммов сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 50–100 граммов меда;
– 3 столовые ложки масла без запаха;
– 1 столовая ложка воды.
Приготовление:
- Овсяные хлопья смешайте с сахаром, солью, орехами и семенами.
- Отдельно соедините мед, воду и масло, поставьте на небольшой огонь и прогрейте до полного растворения и однородной консистенции.
- Влейте теплую медовую смесь к сухим ингредиентам и тщательно перемешайте, чтобы хлопья, орехи и семечки равномерно покрылись сиропом.
- Противень застелите пергаментом или силиконовым ковриком, выложите гранолу тонким слоем и разровняйте. Духовку разогрейте до 140 градусов.
- Запекайте гранолу примерно 30 минут, перемешивая каждые 10 минут, чтобы она равномерно подсушилась и не подгорела. За 10 минут до конца приготовления добавьте сухофрукты, снова перемешайте и верните противень в духовку.
- Готовая гранола сначала будет мягкой – это нормально.
- После остывания она станет хрустящей.
- Храните ее в сухой банке или контейнере с крышкой.
Что ест Чарльз ІІІ на обед?
Король Чарльз много лет почти не делал паузы на обед. В его привычном распорядке этот прием пищи фактически отсутствовал: день строился вокруг завтрака, ужина, официальных встреч и работы, а не полноценного обеденного перерыва.
Со временем эта привычка изменилась. Теперь в середине дня Чарльз все же съедает небольшой перекус – половину авокадо. Полноценным обедом это назвать сложно, но именно такой вариант стал компромиссом между его давней привычкой не обедать и новым режимом.
С некоторой неохотой он теперь что-то ест на обед – фактически перекус. Теперь он съедает половину авокадо, чтобы поддерживать себя в течение дня. Это важно, особенно если у вас есть болезнь,
– рассказывает Mirror инсайдер.
Интересно, что авокадо король, по сообщениям медиа, ест не в виде модного тоста, а просто как отдельный продукт. Это хорошо вписывается в его общий подход к еде: без сложной подачи, без лишних соусов и без перегрузки блюда дополнительными ингредиентами.
