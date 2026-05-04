Проблема в том, что вода после повторного нагревания уже не такая, как была изначально. Часть растворенных газов исчезает, а минералы становятся более ощутимыми. Объясняем, что это и как влияет на вкус и аромат, в материале 24 Канала.

Стоит ли второй раз заливать кипяток в чайник?

На кухне об этом часто спорят. Часть людей не видит разницы. Другие замечают ее сразу – особенно в чае или кофе. Во время кипячения меняется состав воды, пишет H2O Global News. Меньше кислорода – менее выраженный аромат. Большая концентрация минералов – более жесткий вкус. Именно поэтому напиток может иметь другой вид и даже вкус.

Во время первого кипячения из воды выходят растворенные газы, прежде всего кислород и частично углекислый газ. Именно они формируют вкус. Когда воду кипятят второй раз, этих газов становится еще меньше. В результате напиток кажется более "плоским". Это особенно заметно в чае или кофе – аромат раскрывается хуже.

Не стоит кипятить воду много раз

Есть еще один момент – концентрация минералов. Во время кипения часть воды испаряется, а соли и минералы остаются. Если процесс повторяется несколько раз, их концентрация немного возрастает. Из-за этого вкус может становиться жестче, иногда с легким металлическим оттенком.

Отдельно стоит упомянуть цвет. Чай, заваренный на свежей воде, обычно выглядит чистым и прозрачным. Если же вода кипятилась несколько раз, напиток может иметь более тусклый или даже немного мутноватый оттенок. Это связано с тем, как минералы взаимодействуют с чайными веществами во время заваривания.

Сколько раз можно кипятить воду без потери качества?

Один раз – оптимально, если важен вкус. Именно такая вода лучше передает аромат и не испортит напиток, пишет The Conversation. Второе кипячение уже дает небольшое изменение. Оно не критическое, но если сравнить два напитка рядом – разницу почувствует даже человек без специального опыта.

Когда воду кипятят много раз подряд, изменения накапливаются. И тогда чай или кофе уже не выглядят и не вкусные так, как ожидаешь. Именно поэтому стоит использовать простое правило – налейте свежую воду, вскипятите и сразу используйте.

Как приготовить настоящий английский чай?

Чай кажется простым напитком, но на самом деле здесь есть свои правила. Достаточно один раз увидеть правильный способ заваривания, чтобы больше не возвращаться к старым привычкам.

В течение шести лет я жил с соседом по комнате из Англии. Как-то он полушутя сказал, что я совсем не умею правильно заваривать чай. Он решил показать, как это делается, и, как оказалось, был прав – с тех пор я готовлю чай только так.



Рассыпной чай всегда будет вкуснее. В Британии обычный пакетик из супермаркета дает значительно более крепкий напиток. Он добавил, что ближайшим на вкус вариантом является смеси с пометкой "Английский завтрак",

– поделился своими знаниями Little Bee.

Что добавить в чай?

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 пакетик черного английского чая;

– кипяток;

– 1 чайная ложка молока;

– 1 чайная ложка сахара.

Приготовление:

Воду доведите именно до кипения, а не просто хорошо нагрейте. Чашку или чайник перед завариванием желательно прогреть: для этого обдайте их горячей водой. Положите чайный пакетик в теплую чашку и залейте кипятком. Важно добавлять воду к чаю, а не класть пакетик в уже налитую воду, чтобы чай нормально заварился. Накройте чашку или чайник и оставьте минимум на 2 минуты. Если любите более крепкий чай, подержите дольше. Пакетик не нужно постоянно макать или двигать – просто дайте напитку настояться. После заваривания добавьте молоко и сахар по вкусу.

