Тут немає меню з показною розкішшю. За ним тягнеться чиказький хот-дог без кетчупу, перуанське севіче і звичка не залишати їжу на тарілці. Дуже людські деталі для людини, яку світ звик бачити у білому вбранні на площі Святого Петра.

Що любить їсти Папа Лев XIV?

Папа Лев XIV народився у Чикаго, багато років працював у Перу, а тепер живе у Ватикані. Така біографія добре помітна навіть у його харчових звичках. До обрання Папою він був Робертом Френсісом Превостом, служив у Перу та став першим Папою-августинцем.

Саме перуанський період сильно вплинув на його побут і, зокрема, на їжу, до якої він звик за роки місіонерської праці, інформує Mashed. Лев XIV не має образу людини з дуже вузьким меню. Навпаки – його описують як доволі відкритого до різної їжі.

Серед страв, які він любить – чиказький хот-дог, піцу, севіче, тушковану козлятину, рибу, картоплю, сир, кукурудзу, м’ясні страви, каву та апельсиновий сік. Чиказька їжа для нього – не просто кулінарна згадка, а частина дитинства.

За словами його брата, Папі подобається хот-дог у чиказькому стилі. Важлива деталь – такий хот-дог традиційно не подають із кетчупом, і це його цілком влаштовує. Окрема частина його харчових звичок пов’язана з католицькою традицією.

У родині, де він виріс, дотримувалися звичаю їсти рибу в п’ятницю. Старший брат Луїс Превост розповідав, що в їхньому домі це було звичною практикою, і майбутній Папа сприймав таке меню спокійно.

Яку кухню ще любить папа Лев?

Перуанська кухня, схоже, займає для нього особливе місце. Лев XIV провів у Перу понад 20 років, тож місцеві страви стали частиною його щоденного досвіду. Під час перебування в Перу він часто бував в одному ресторані й мав там свої звичні замовлення, інформує Тhe Guardian.

Серед напоїв у статті згадують вино, пиво, каву та апельсиновий сік.

Колишній працівник Андре Цішевскі в інтерв’ю німецькому виданню Neue Osnabrücker Zeitung згадував, що Лев XIV цінує добре вино.

Я б сказав, що на столі швидше з’явиться келих хорошого вина, ніж фанта,

– розповідає працівник.

Під час конклаву, до обрання Папою, харчування кардиналів було значно стриманішим. Сучасний конклав зберігає простоту в їжі, а в минулому деякі страви навіть обмежували через побоювання щодо прихованих повідомлень або втручання в їжу.

Тож у харчових звичках Лева XIV немає показної розкоші. Радше навпаки – вони виглядають як суміш того, що людина привезла з дому, перейняла в Перу й зберегла через роки служіння.

Хто готує їсти для Папи Римського?

У минулі століття кухня Папи Римського виглядала зовсім інакше, зазначає Vice. Через страх отруєння їжу могли перевіряти окремі люди, а доступ до продуктів був суворо контрольований.

Особливо це стосувалося епохи Ренесансу, коли інтриги у Ватикані були майже такими ж гучними, як війни між державами. Саме тому папський стіл колись був не лише про їжу, а й про безпеку. Сьогодні все значно простіше, хоча кухня у Ватикані все одно залишається закритою для сторонніх.

Під час офіційних прийомів для Папи можуть готувати професійні шеф-кухарі, а меню часто адаптують під гостей, країну візиту чи церковні традиції. Але в повсякденному житті це зазвичай не екзотичні делікатеси, а доволі стримані страви – паста, супи, риба, овочі, хліб і кава.

Окрема деталь, яка багатьох дивує – Папа Римський не обов’язково їсть сам. Часто це спільні трапези з іншими священниками, гостями чи працівниками резиденції.