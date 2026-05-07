Духовка – далеко не самый сложный кухонный девайс, которым пользуются абсолютно все. Но как показывает практика, широта использования не страхует от ошибок, которые негативно влияют на результат, рассказывает 24 Канал.

Какие есть распространенные ошибки в работе с духовкой?

Просто поставить еду в духовку – мало. Важно знать несколько критических нюансов, которые точно повлияют на результат, рассказывает Eatingwell.

Хаотичное размещение форм

Для идеального результата форму с тестом или противень следует располагать строго по центру. Это обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха и стабильную температуру со всех сторон. Профессионалы советуют опускаться на уровень глаз, чтобы убедиться, что выпечка находится точно посередине камеры.

Неправильный уровень решетки или смещение формы к стенкам духовки приводит к тому, что одна сторона блюда подгорает, а другая остается сырой.

Чрезмерное заполнение духовки

Попытка приготовить несколько блюд одновременно часто приводит к кулинарным неудачам. Большое количество холодных продуктов мгновенно снижает общую температуру в духовке, из-за чего расчетное время запекания становится неверным, а блюда теряют сочность. Кроме того, перегруженная духовка мешает правильному расположению форм по центру.

Каждая духовка имеет свои "секреты" / Фото Freepik

Игнорирование термометра

Встроенные датчики часто показывают лишь часть правды, поскольку внутри духовки существуют "слепые зоны" с разной температурой. Использование отдельного цифрового термометра с зондом позволяет контролировать реальное положение дел, что критически важно для больших мясных блюд.

Точное соблюдение температурного режима влияет абсолютно на все: от хрустящей корочки до нежности мякоти.

Слишком частое открывание дверцы

Постоянное заглядывание в духовку – это самый большой "грех" домашнего кулинара. Каждое открывание вызывает резкие колебания температуры, что губительно для деликатных изделий, таких как суфле или воздушные бисквиты. Выход пара и горячего воздуха разрушает пузырьки воздуха внутри теста, из-за чего оно неизбежно опадает.

Лучше наблюдать за процессом через стекло, доверяя проверенному времени приготовления, чтобы не испортить результаты длительной подготовки.

Пренебрежение деталями и подготовкой

Знание особенностей своей техники, например наличие конвекции или потребности в водяной бане, позволяет адаптировать любой рецепт. Например, создание пара в обычной духовке поможет получить ту самую тонкую хрустящую корочку на домашнем хлебе, которой гордятся профессиональные пекари.

Как правильно использовать пергаментную бумагу?

Когда речь заходит о духовке, почти всегда стоит указывать и пергаментную бумагу. Это замечательное средство, которое предотвращает пригорание пищи к противню. Для правильного использования важно помнить, что бумага имеет две стороны – если одна из них покрыта силиконом, именно на нее следует выкладывать продукты для лучшего отслаивания.

Пергаментная бумага – удобный предмет для выпечки, но она невероятно легкая. Вентилятор в вашей конвекционной печи может легко привести к поднятию пергаментной бумаги и, возможно, к разбрасыванию выпечки по противням. Учитывая, насколько хрупкими являются такие изделия, как печенье, во время выпекания, крайне важно, чтобы они не раздувались, как в аэродинамической трубе. Важно зажимать углы – и тогда проблем не будет,

– делится Chef Talk.

Что важно знать о конвекционной печи?

Конвекционные духовки известны тем, что готовят пищу быстрее и равномернее благодаря активной циркуляции воздуха. Это позволяет сократить время запекания примерно на 25%, что особенно ценят в профессиональных пекарнях, где скорость имеет решающее значение, рассказывает Tasting Table.

Из-за такой интенсивности важно проверять готовность блюд раньше, чем обычно. Даже если вы готовите по знакомому рецепту, загляните в духовку по крайней мере на 5 – 10 минут раньше установленного срока, иначе есть риск получить пригоревшее блюдо.

Какой секрет стоит знать?

