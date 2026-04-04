Папа Лев XIV – первый понтифик, рожденный в США – имеет кардинально иную позицию чем администрация Трампа относительно того, что значит действовать во имя Иисуса. Об этом пишет NYT.
Смотрите также Реальная уязвимость США: как Иран подряд сбил 2 американских самолета
Как Папа Римский отреагировал на слова Хегсета о Христе?
Во время проповеди на мессе 2 апреля Папа Римский заявил, что христианская миссия часто "искажалась стремлением к господству, которое полностью чуждо пути Иисуса Христа".
С тех пор как в конце февраля США и Израиль начали бомбардировки Ирана, Папа последовательно призывает прекратить насилие и вернуться к диалогу для урегулирования конфликта.
В то же время, не называя Хегсета напрямую, он указывает на то, что христианство иногда используют для целей, которые, по его словам, не соответствуют католическому учению.
Мы склонны считать себя сильными, когда доминируем, победителями – когда уничтожаем равных себе, великими – когда нас боятся,
– сказал Папа во время проповеди в Великий четверг в базилике Святого Иоанна на Латеране.
"Бог подал нам другой пример – не того, как господствовать, а как освобождать; не того, как разрушать жизнь, а как дарить ее", – добавил понтифик.
В конце марта Папа также предостерег от использования имени Иисуса для оправдания войны.
В воскресной проповеди он заявил, что Иисус "не слушает молитвы тех, кто ведет войну, а отвергает их".
В течение первого года своего понтификата Лев старался не вмешиваться непосредственно в политику США и избегать прямой конфронтации с Белым домом. Он влиял опосредованно – например, поощрял американских епископов активно поддерживать мигрантов в прошлом году, когда президент Трамп усилил кампанию депортаций.
Папа говорил о Трампе только тогда, когда его прямо спрашивали журналисты. Он отметил, что слышал о намерении Трампа завершить войну и выразил надежду, что тот ищет способ уменьшить насилие и обстрелы. В то же время Папа уточнил, что лично с Трампом о войне не общался. Зато он поговорил по телефону с президентом Израиля и подчеркнул, что важно прекратить конфликты и вернуться к диалогу, чтобы достичь справедливого и длительного мира на Ближнем Востоке.
Конфликт на Ближнем Востоке: последние новости
2 апреля Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться через 2 – 3 недели. Он отметил, что США уже достигли ключевых целей операции, но планируют нанести дополнительные удары для окончательной победы.
Иран за последние дни, вероятно, повредил или уничтожил несколько американских самолетов. Сообщается о потерях F-15, A-10, а также, возможно, истребителя F-35 и вертолета Black Hawk. Это ставит под сомнение заявления Гегсета и Трампа о полном контроле в воздухе.
По состоянию на 3 апреля в военной операции США против Ирана погибли 13 американских военных, еще 365 получили ранения. Около двух третей американцев выступают за скорейшее сворачивание военной операции против Ирана.