Папа Лев XIV – первый понтифик, рожденный в США – имеет кардинально иную позицию чем администрация Трампа относительно того, что значит действовать во имя Иисуса. Об этом пишет NYT.

Как Папа Римский отреагировал на слова Хегсета о Христе?

Во время проповеди на мессе 2 апреля Папа Римский заявил, что христианская миссия часто "искажалась стремлением к господству, которое полностью чуждо пути Иисуса Христа".

С тех пор как в конце февраля США и Израиль начали бомбардировки Ирана, Папа последовательно призывает прекратить насилие и вернуться к диалогу для урегулирования конфликта.

В то же время, не называя Хегсета напрямую, он указывает на то, что христианство иногда используют для целей, которые, по его словам, не соответствуют католическому учению.

Мы склонны считать себя сильными, когда доминируем, победителями – когда уничтожаем равных себе, великими – когда нас боятся,

– сказал Папа во время проповеди в Великий четверг в базилике Святого Иоанна на Латеране.

"Бог подал нам другой пример – не того, как господствовать, а как освобождать; не того, как разрушать жизнь, а как дарить ее", – добавил понтифик.

В конце марта Папа также предостерег от использования имени Иисуса для оправдания войны.

В воскресной проповеди он заявил, что Иисус "не слушает молитвы тех, кто ведет войну, а отвергает их".

В течение первого года своего понтификата Лев старался не вмешиваться непосредственно в политику США и избегать прямой конфронтации с Белым домом. Он влиял опосредованно – например, поощрял американских епископов активно поддерживать мигрантов в прошлом году, когда президент Трамп усилил кампанию депортаций.

Папа говорил о Трампе только тогда, когда его прямо спрашивали журналисты. Он отметил, что слышал о намерении Трампа завершить войну и выразил надежду, что тот ищет способ уменьшить насилие и обстрелы. В то же время Папа уточнил, что лично с Трампом о войне не общался. Зато он поговорил по телефону с президентом Израиля и подчеркнул, что важно прекратить конфликты и вернуться к диалогу, чтобы достичь справедливого и длительного мира на Ближнем Востоке.

