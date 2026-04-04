Трамп и министр обороны США Пит Гегсет неоднократно заявляли о полной свободе действий в небе над Ираном. Об этом сообщили в CNN.

Смотрите также Иран 50 лет к этому готовился: авиаэксперт раскрыл, почему США потеряли сразу несколько самолетов

Как Иран сбил самолеты и разоблачил ложь Трампа?

Иран смог поразить несколько самолетов США за последние дни. Известно, что Вашингтон потерял F-15, A-10 и, вероятно, истребитель F-35 и вертолет Black Hawk. Такие инциденты противоречат заявлениям Хегсета и Трампа о контроле неба.

Гегсет 4 марта во время брифинга заявил, что США и Израиль вскоре будут контролировать небо над Ираном. Он добавил, что Тегеран ничего не сможет сделать.

Менее чем за неделю, две самые мощные воздушные силы в мире будут иметь полный контроль над иранским небом,

– отметил Гегсет.

Трамп также отмечал полный контроль ситуации. Лидер США заявлял, что американские самолеты без проблем летают над Ираном, а Тегеран не может их сбить.

Президент США постоянно повторял, что Иран не имеет флота, систем ПВО и воздушных сил, а их радары давно уничтожены.

И это лишь очередной пример того, как Трамп и его окружение, очевидно, преувеличивают военный успех,

– заявили в CNN.

В издании отметили, что заявления Трампа о полном уничтожении иранских пусковых установок также оказались преувеличением. КСИР до сих пор сохраняет примерно половину своих возможностей.

Основная политическая проблема ситуации заключается в том, что военный успех в Иране до сих пор остается главной целью Белого дома.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?