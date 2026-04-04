Трамп та міністр оборони США Піт Гегсет неодноразово заявляли про повну свободу дій в небі над Іраном. Про це повідомили в CNN.
Як Іран збив літаки та викрив брехню Трампа?
Іран зміг вразити декілька літаків США за останні дні. Відомо, що Вашингтон втратив F-15, A-10 та, ймовірно, винищувач F-35 і гелікоптер Black Hawk. Такі інциденти суперечать заявам Гегсета та Трампа про контроль неба.
Гегсет 4 березня під час брифінгу заявив, що США та Ізраїль невдовзі контролюватимуть небо над Іраном. Він додав, що Тегеран нічого не зможе зробити.
Менш ніж за тиждень, дві найпотужніші повітряні сили у світі матимуть повний контроль над іранським небом,
– зазначив Гегсет.
Трамп також наголошував на повному контролі ситуації. Лідер США заявляв, що американські літаки без проблем літають над Іраном, а Тегеран не може їх збити.
Президент США постійно повторював, що Іран немає флоту, систем ППО та повітряних сил, а їхні радари давно знищені.
І це лише черговий приклад того, як Трамп та його оточення, очевидно, перебільшують військовий успіх,
– заявили в CNN.
У виданні зазначили, що заяви Трампа про повне знищення іранських пускових установок також виявилися перебільшенням. КВІР досі зберігає приблизно половину своїх можливостей.
Основна політична проблема ситуації полягає в тому, що військовий успіх в Ірані й досі залишається головною метою Білого дому.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
Іран збив американський винищувач F-15, триває пошуково-рятувальна операція з пошуку пілотів. Одного з пілотів врятували, а інформація про збиття гелікоптера Black Hawk залишається непідтвердженою.
Тегеран атакував обчислювальний центр Amazon у Бахрейні, що є ключовим вузлом цифрової інфраструктури в Перській затоці. Атака сталася через кілька днів після погроз Ірану завдати ударів по американських технологічних компаніях.
Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може завершитись за 2 – 3 тижні. Він зазначив, що США вже досягли ключових цілей операції.