Президент США Дональд Трамп так устал побеждать Иран и блокировать Ормуз, что нашел себе нового врага. Им стало карликовое государство Ватикан и лично Папа Римский Лев XIV.

Именно на него в последние дни Трамп направляет основной поток подсознания в собственной соцсети. 24 Канал рассказывает об очередной экстравагантной выходке Трампа и анализирует ее возможные последствия.

Почему Трамп разгневался на Папу Римского?

12 и 13 апреля 2026 года весь мир наблюдал за серией постов президента США (лидера самой могущественной страны мира) Дональда Трампа в его собственной соцсети.

Они были посвящены главе христианской церкви Папе Римскому Льву XIV. Точнее критике святого отца. Критика эта была очень странная. Трамп выдал серию рендомных обвинений в адрес Папы, в очередной раз подтвердив опасения всего мира относительно собственных ментальных проблем.

Особенно язвительно президент США обвинял Папу в том, что тот якобы "слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике". А еще, что Папа "не очень хорошо выполняет свою работу".

Что это значит и почему Папа должен быть авторитетом в "вопросах преступности", будто он Пэм Бонди, Трамп особо не объяснил, но из контекста дальнейших сообщений стало понятно, что президент США не одобряет то, что Лев XIV не одобряет войну, которую США и Израиль ведут против Ирана и которая привела к блокаде Ормузского пролива и очередному скачку цен на топливо во всем мире. А также массовым убийствам, в частности, детей.

Обратите внимание! США пока не признают, что разрушили ракетами Томагавк школу для девочек Шаджара Тайебех в городе Минаб, убив десятки детей, а сам Трамп говорит, что те ракеты могли подбросить.

Эксперты предполагают, что всплеск ненависти вызвала рефлексия Трампа на слова Папы, которые прозвучали во время визита понтифика в Алжир, который является частью большого африканского турне. Тогда Папа довольно осторожно и очень дипломатично намекнул, что угроза Трампа уничтожить иранскую цивилизацию (он действительно такое обещал) неприемлема и призвал искать мирные пути решения конфликта.

Параллельно с "наездом" на Папу Римского Трамп выложил в соцсетях сгенерированную ИИ картинку, которая изображает действующего президента США в образе Иисуса, который исцеляет человека, очевидно, приравняв себя к Богу. У многих людей в мире этот шаг вызвал справедливое возмущение.



Трамп издевается над христианством / Скриншот ныне удаленного поста президента США

Большего идиотизма невозможно было и представить. Но и этот рекорд быстро упал. Потому что позже Трамп отрекся от скандальной картинки и прикинулся дурачком – якобы не разобрался, что это Трамп-Иисус, веря, что на самом деле это Трамп-врач. При этом Трамп не отрекся от слов в адрес Папы.

В общении с прессой после приземления его самолета Air Force One вечером 13 апреля он рассказал прессе, что вообще Папа обязан ему своим избранием, потому что тот американец и кардиналы якобы таким образом рассчитывали, что избрание земляка поможет лучше найти общий язык. Также Трамп повторил свои обвинения в адрес Папы Римского относительно его видения войны с Ираном.

Он очень либеральный человек, он не верит в остановку преступности, он думает, что мы должны играть со страной, которая хочет ядерное оружие, чтобы взорвать мир,

– Трамп жестко атаковал Папу вечером 13 апреля, забыв, что летом прошлого года на весь мир рассказывал, что иранская ядерная программа им уже успешно уничтожена.

В последующие дни президент США продолжил атаки, но интенсивность немного спала. Поэтому кроме Папы его целями стали "бумажный тигр" НАТО и итальянский премьер Джорджа Мелони.

Кто-то, пожалуйста, может сообщить Папе Льву, что Иран убил по меньшей мере 42 000 невинных, абсолютно безоружных протестующих за последние два месяца, и что наличие у Ирана ядерной бомбы является абсолютно неприемлемым. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу,

– Трамп продолжает свою ересь, очевидно приобщив к числу убитых иранским режимом в январе 2026 года людей еще и жертв нынешних бомбардировок.

Трамп потерял рассудок?

Может показаться, что вся эта клоунада – внезапное и рендомное обострение после просмотра Трампом новостей. Можно говорить, что это очередные слова от самого известного болтуна в мире, которые ничего не стоят и быстро будут забыты самим Трампом в очередном приступе TACO... Но это не так. Потому что Дональд Трамп нездоровой фиксацией на Папе Римском позорится сам, а главное – позорит должность президента США и всю страну довольно давно.

Трамп называл "позорным" соперника Льва – Папу Франциска – из-за того, что тот не одобрял его антииммигрантскую политику.

После смерти Франциска Второго Трамп в мае 2025 года уже постил картинку с собой в белой одежде понтифика. Тогда на это кощунство не обратили особого внимания по схеме "чем бы дитя не тешилось". Возмутились только верующие во главе с архиепископом Нью-Йорка Тимоти Доланом, но большого резонанса не было. Ведь сохранялась надежда на адекватность самого могущественного человека мира.



Трамп остроумный (нет) / Скриншот из соцсетей Трампа

Но атаки Вашингтона на Святой престол продолжились. И речь не о "глобальных тарифах" Трампа. Детали в начале апреля 2026 года рассказало издание The Free Press.

По его информации, после январской речи Папы Льва XIV, в которой понтифик сказал, что "дипломатия, которая продвигает диалог и стремится к консенсусу, вытесняется дипломатией, основанной на силе", а "война снова в моде и стремление к войне распространяется", Минобороны США вызвало на закрытое совещание ватиканского посланника в США кардинала Кристофа Пьера и устроило ему там "разбор полетов".

По словам источников издания, инициатором встречи был одиозный заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби (да, это тот самый архитектор остановки помощи Украине и "куратор" Пентагона за спиной "свадебного генерала" Пита Хегсета).

Соединенные Штаты имеют достаточно военной силы, чтобы делать в мире все, что угодно. Католической церкви лучше стать на нашу сторону,

– издание The Free Press цитирует Элбриджа Колби на его январской встрече в Пентагоне с представителями Ватикана.



Элбридж Колби (справа) с вице-президентом США Вэнсом / Фото Bloomberg

Также представителю Ватикана в США прочитали "историческую лекцию" в духе Мединского, в которой вспомнили об "Авиньонском плену пап" – период в истории церкви, когда французские короли заставили пап перебраться из Рима в Авиньон и стать фактическими марионетками.

Здесь важен контекст. Упомянутая речь Папы состоялась 9 января – то есть через неделю после операции США против Венесуэлы и захвата в плен американскими спецназовцами тамошнего диктатора Мадуро. США расценили слова понтифика как прямую критику своих действий.

Фактически, Белый Дом хочет, чтобы Католическая церковь превратилась в то, чем сейчас является Русская православная церковь (РПЦ) для Путина – то есть инструмент обслуги режима, который благословляет агрессивные войны на геноцид.

В Ватикане сигнал поняли, но становиться в позу "Гундяева" отказались. После этого Папа Римский отменил визит на свою историческую родину (напомним, он из Чикаго), вместо этого совершит очень символическую поездку на остров Лампедуза. Это элитный итальянский курорт, который стал точкой прибытия в Европу лодок нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.

Это очень тонкий троллинг – Папу пригласили на 250-ю годовщину основания США (4 июля), но поскольку Трамп позиционирует его как личный праздник (14 июня ему будет 80). Зато Папа Лев проведет этот день среди мигрантов.

Самое главное – Папа не отказался от своих заявлений. Стоит признать, что они были довольно традиционные, точно не содержали резкой критики Трампа. Но критика там была. И очень последовательная.

Ватикан в таких вопросах всегда осторожен и тщательно подбирает слова. Но при этом не отказывается от выбранной линии поведения. Это, собственно, и разозлило Трампа в ночь на 13 апреля.

В Пасху давайте позволим Христу удивить нас! Позволим Его безграничной любви к нам изменить наши сердца! Пусть те, кто держит в руках оружие, сложат его! Пусть те, кто имеет власть разжигать войны, выберут мир! Мир, добытый не силой, а диалогом! Не с желанием господствовать над другим, а встретиться с ним,

– Папа Римский в традиционной пасхальной речи призывает к миру, 5 апреля 2026 года.

Как атака Трампа на Папу повлияет на выборы?

Папа Римский на твитер-истерику Трампа реагировал спокойно и дал понять, что продолжит делать то, что считает правильным.

Понтифика поддержал весь мир, даже включая умеренного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Впрочем, он не показатель, ведь его не слушают даже собственные военные. Другое дело – католики по всему миру. Между прочим, их немало в США.

По статистике, около 70 миллионов американцев считают себя католиками (каждый пятый взрослый американец принадлежит к католической церкви, на прошлых выборах 55% из них голосовали за Трампа, 43% – за Камалу Харрис).

Немало католиков и в окружении самого Трампа. Среди них – госсекретарь Марко Рубио (в прошлом году даже ходил на эфиры с крестом на лбу в Пепельную среду, демонстрируя, какой он сильный в вере). А еще – вице-президент Джей Ди Вэнс.

С ним вообще интересная история – он обратился в католики уже во взрослом возрасте (сейчас пишет об этом книгу, она должна выйти в июне), а сейчас вынужден оправдывать слова патрона. И, конечно, выгребать за это от собственных избирателей.

14 апреля на консервативной конференции, куда Вэнс прибыл отчитываться о победах Трампа, ему устроили обструкцию с громким свистом, обвинив в геноциде и убийстве детей.



Напомним, что в ноябре 2026 года в США пройдут мидтермы – выборы в Сенат и Палату представителей. А избирательная кампания официально стартует через несколько месяцев, но, де-факто, уже началась.

И дела у республиканцев, как свидетельствуют рейтинги, не очень. Потому что Трамп своими авантюрными действиями сам закапывает рейтинги. Еще в 2025 году эксперты прогнозировали, что республиканцы точно удержат Сенат и будут иметь хорошие шансы на то, чтобы сохранить большинство в нижней палате. Сейчас шансы на это с "каждой победой Трампа" стремительно уменьшаются.

В этой ситуации конфликт с лидером мирового католицизма, который к тому же абсолютно адекватный, классный, действительно прогрессивный, открытый для мира и изменений, без каких-либо перегибов, – это не то, что выстрел в свою же ногу. Это то, что в Украине называют "какое досадное самоубийство".

Потому что если так и дальше, то Трамп к мидтермам подойдет вообще без союзников – его уже отреклись радикалы с MAGA, "реднеки" возмущены ценами на бензин и продукты, "техбро" осторожно дистанцировались, теперь еще религиозные избиратели увидели кощунственную атаку на наместника Иисуса Христа на Земле, который призывал к миру, просил не использовать имени Иисуса в контексте войны (как это делали в Овальном кабинете пасторы) и был против того, что американцы убивают детей.

За это Трамп объявляет против Папы крестовый твитер-поход, а его люди прямо угрожают Ватикану (интересно, обсуждают ли сейчас в Пентагоне план высадки в Ватикане "морских котиков" на вертолетах по венесуэльской схеме или просто обойдутся повышением тарифов?). Но в этой войне Трампу не победить. Если прибегать к историческим параллелям, то скорее будет не "Авиньонский плен", а "путешествие в Каноссу".

Это также довольно показательный эпизод отношений светской и духовной власти. Напомним, что в 1077 году германский император Генрих IV конфликтовал с Папой Григорием VII и был отлучен им от церкви. Из-за этого против монарха восстали бароны и тот вынужден был пойти в папскую резиденцию в Каноссе и трое суток унизительно каяться в грехах и вымаливать прощение у понтифика, чтобы не потерять буквально все.

Трамп, хоть и происходит из протестантской семьи, но может оказаться в такой ситуации уже через несколько месяцев. Сейчас же можем принимать ставки – сколько раз до мидтермов Трампа назовут антихристом.