Про це повідомляє пресслужба Покровського вікаріатства, передає Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. На оприлюднених кадрах видно забруднені ікони, вибиті вікна та зруйновані стелі.

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Росіяни знищили 110-річний храм на Донеччині

Згідно з оприлюдненою інформацією, 8 липня 2024 року внаслідок російських обстрілів зазнав руйнувань храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці у селищі Новоекономічне, що у Донецькій області.

Внаслідок ворожого обстрілу у храмі розбито вікна, зруйновано стіни, стелю, а також вівтарну частину. На фото, які показала Українська Православна Церква, видно пошматовані речі храму.

Ворог обстріляв храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці / Фото УПЦ

Зазначається, що святині, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок прильоту російської ракети, було 110 років – храм залишався цілим і в часи більшовицької влади, і в часи Другої світової війни,

– йдеться у повідомленні.

Окупанти знищили храм у селищі Новоекономічне / Фото УПЦ